Galaxy Watch8 e Watch7, nuovo update con le patch di sicurezza in arrivo

Gli aggiornamenti Samsung di questi giorni non riguardano soltanto smartphone e tablet, ma toccano anche gli smartwatch. In arrivo ci sono infatti nuove versioni del software per Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch7, tre dei modelli più recenti della gamma Wear OS. Vediamo cosa cambia davvero per chi possiede uno di questi orologi.

Cosa portano i nuovi update per Galaxy Watch8, Watch8 Classic e Watch7

Mentre la One UI 8.5 continua a diffondersi su telefoni e tablet, anche il fronte indossabili si muove. Dalla Corea del Sud sono partiti gli update per i tre smartwatch, almeno per ora limitati alle versioni Bluetooth. Niente di rivoluzionario sul piano estetico o funzionale, ma c’è comunque un motivo solido per installarli appena possibile.

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I firmware in distribuzione hanno le sigle L330XXS2AZE1, L500XXS2AZE1 e L310XXS2BZE1, con qualche variazione a seconda del formato del modello. Il cuore di questi aggiornamenti sono le patch di sicurezza di maggio 2026. Stando al bollettino diffuso da Samsung il mese scorso, questi interventi sistemano oltre 30 vulnerabilità: alcune legate al mondo Android e Wear OS in generale, altre che riguardano più da vicino i dispositivi della casa di Seoul.

La distribuzione, come dicevamo, è cominciata in Corea del Sud, ma dovrebbe allargarsi rapidamente, con tutta probabilità coinvolgendo anche Galaxy Watch Ultra. Per l’Italia i tempi sembrano brevi: gli aggiornamenti potrebbero arrivare già entro questa stessa settimana. Samsung, del resto, sta rispettando alla lettera quanto promesso sulla propria pagina di supporto, dove parla di update trimestrali per gli smartwatch. E i conti tornano: l’ultimo giro di aggiornamenti era datato marzo 2026, esattamente tre mesi fa.

Come scaricare gli aggiornamenti sul proprio orologio

Chi non vuole aspettare la notifica automatica può controllare manualmente. La procedura è semplice e passa tutta dallo smartphone abbinato all’orologio. Basta aprire l’app Galaxy Wearable, andare su “Impostazioni orologio”, poi “Aggiornamento software orologio” e infine “Scarica e installa”. A quel punto, se è disponibile una nuova versione, comparirà l’opzione “Installa ora”.

Vale la pena ricordare che si tratta di un aggiornamento pensato soprattutto per tenere al sicuro il dispositivo, più che per aggiungere funzioni vistose. Detto questo, con oltre 30 falle corrette, è uno di quegli interventi che conviene non rimandare, specie su un orologio che spesso raccoglie dati personali e sanitari piuttosto delicati.

Il consiglio, insomma, è di dare un’occhiata nei prossimi giorni: per i possessori di Galaxy Watch8, Watch8 Classic e Galaxy Watch7 in Italia, l’attesa dovrebbe essere davvero questione di poco.