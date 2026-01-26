Galaxy Watch 5: nuovo aggiornamento per correggere i problemi di One UI 8

Dopo un avvio non proprio impeccabile di One UI 8 Watch sugli smartwatch, Samsung prova a rimettere ordine partendo da Galaxy Watch 5. In queste ore è infatti in distribuzione in Europa un nuovo aggiornamento software che, pur senza introdurre cambiamenti vistosi, punta a risolvere diversi problemi emersi con il rilascio della nuova interfaccia.

L’update riguarda, almeno in questa prima fase, esclusivamente la versione non cellulare dello smartwatch, quindi i modelli Wi-Fi e Bluetooth. Il pacchetto integra le patch di sicurezza di gennaio 2026, un dettaglio tutt’altro che secondario per un dispositivo che gestisce dati sensibili legati alla salute e all’attività quotidiana.

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Patch di sicurezza e correzioni mirate

L’aggiornamento pesa 147,29 MB ed è identificato dal firmware R910XXU1DYLA. Al suo interno sono incluse le correzioni per 57 vulnerabilità individuate nella versione precedente del sistema. Un intervento corposo, che rafforza in modo significativo la sicurezza complessiva del dispositivo.

Secondo le prime segnalazioni degli utenti e quanto emerso dai monitoraggi delle community specializzate, Samsung non si sarebbe limitata agli aspetti di sicurezza. Il nuovo firmware sembra intervenire anche su diversi problemi introdotti con One UI 8 Watch, che avevano creato non pochi malumori tra i possessori del Galaxy Watch 5.

Migliorano prestazioni e autonomia

Con l’arrivo di One UI 8 Watch erano stati segnalati consumi anomali della batteria, rallentamenti dell’interfaccia e lag evidenti, soprattutto nelle Impostazioni rapide e nelle Tile. In alcuni casi si parlava anche di malfunzionamenti sporadici della sensoristica, un aspetto critico per uno smartwatch.

Dai primi riscontri, la situazione appare ora più stabile. Il sistema risulta più reattivo, con animazioni più fluide e una risposta più precisa ai tocchi e agli swipe. Il lag che affliggeva alcune sezioni dell’interfaccia sembra notevolmente ridotto, mentre l’autonomia avrebbe finalmente ritrovato livelli più coerenti con quanto ci si aspetta da questo modello.

Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di una messa a punto necessaria. Dopo le incertezze iniziali di One UI 8 Watch, Samsung sembra aver ascoltato i feedback e aver corretto il tiro, restituendo al Galaxy Watch 5 un’esperienza d’uso più solida e affidabile.

Meta descrizione: Samsung aggiorna Galaxy Watch 5 con le patch di sicurezza di gennaio 2026 e corregge diversi bug di One UI 8 Watch, migliorando fluidità e autonomia.