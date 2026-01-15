Galaxy A07 5G: cosa cambia davvero nel nuovo smartphone economico di Samsung

Il Galaxy A07 5G si prepara ad ampliare la gamma entry-level di Samsung affiancando la versione 4G lanciata durante l’estate. Dalle ultime indiscrezioni emerse dai materiali marketing trapelati, appare chiaro che questo nuovo smartphone non si limita a introdurre il supporto alle reti di nuova generazione, ma punta a ritagliarsi un ruolo più ambizioso nel settore economico.

Samsung sembra infatti voler rafforzare l’identità della serie A anche nelle fasce più accessibili, proponendo un telefono pensato per durare nel tempo e rispondere alle esigenze quotidiane. Il design segue una linea di continuità, ma introduce dettagli unici come il nuovo modulo fotografico posteriore, ora racchiuso in un’unica isola verticale. Sul fronte emerge il display Infinity-U con notch centrale, mentre sul lato destro debutta la Key Island 2.0, una soluzione ergonomica che rende i tasti fisici più riconoscibili al tatto. La scelta dei materiali riflette la filosofia della serie. Parliamo di vetro temperato a doppio strato sul davanti, con una resistenza paragonabile al Gorilla Glass 5, e una struttura posteriore in polimero rinforzato con fibra di vetro, pensata per contenere i costi senza rinunciare alla robustezza.

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Galaxy A07 5G: scheda tecnica, autonomia e strategia di lungo periodo

Dal punto di vista tecnico, il Galaxy A07 5G mostra un equilibrio interessante per la fascia di prezzo a cui è destinato. Il display LCD da 6,7”offre risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Una combinazione non scontata nel settore entry-level e pensata per garantire fluidità nell’uso quotidiano. Troviamo poi il MediaTek Dimensity 6300 a 6nm, unito da configurazioni con 4 o 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite microSD.

Il vero punto di forza, però, è la batteria da 6.000mAh. Quest’ultima segna un aumento netto rispetto al modello precedente e promette un’autonomia particolarmente generosa, soprattutto considerando lo schermo HD+. Il comparto fotografico resta essenziale ma funzionale. Prevede infatti una fotocamera principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e una camera frontale da 8MP. A completare il quadro ci sono la certificazione IP54, il supporto al 5G e, soprattutto, Android 16 con One UI 8.0 preinstallata. Samsung promette poi sei anni di aggiornamenti software, una scelta che rafforza l’idea di un Galaxy pensato per accompagnare l’utente nel lungo periodo.