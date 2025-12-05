Fungo nero assorbe radiazioni e tutela gli astronauti?

In ambienti dove la maggioranza delle forme di vita faticherebbe a sopravvivere, alcuni organismi sorprendono per la loro capacità di adattamento. Tra questi, i funghi melanizzati si distinguono per un comportamento inatteso. Quest’ultimi, infatti, prosperano in condizioni caratterizzate da radiazioni intense. Tale fenomeno ha attirato l’attenzione di ricercatori interessati a comprendere i meccanismi biologici che consentono al fungo nero di sopravvivere in ambienti ostili. Il segreto di tale resilienza sembra risiedere nella melanina. Pigmento presente nelle pareti cellulari. Tradizionalmente conosciuto per le sue proprietà protettive, in tali funghi potrebbe avere un ruolo più attivo. Ovvero trasformare l’energia delle radiazioni in carburante metabolico. Alcuni studi hanno mostrato che colonie esposte a radiazioni crescono più rapidamente. Suggerendo un processo simile alla fotosintesi, ma basato su radiazioni. Oltre al loro comportamento sulla Terra, i funghi melanizzati hanno attirato interesse anche in ambito spaziale. Ciò soprattutto riguardo la sicurezza degli astronauti.

Astronauti più sicuri grazie al fungo nero?

In condizioni di radiazione cosmica, alcune colonie hanno mostrato una crescita superiore rispetto a quella osservata in laboratorio. E uno strato sottile del micelio ha dimostrato di ridurre l’esposizione alla radiazione sottostante. Tali caratteristiche indicano un potenziale utilizzo come scudo biologico, aprendo possibilità innovative per la protezione di astronauti e strutture spaziali.

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L’idea di impiegare funghi in contesti spaziali si inserisce in un più ampio dibattito. Il quale riguarda le soluzioni sostenibili e leggere per la protezione contro le radiazioni. La possibilità di creare habitat basati su organismi vivi, capaci di crescere e auto-ripararsi, rappresenta una prospettiva affascinante.

Oltre le applicazioni pratiche, tali funghi offrono uno spunto significativo sulla resilienza della vita in condizioni estreme. La loro capacità di trarre energia da fonti considerate dannose sfida le conoscenze tradizionali e stimola riflessioni sul potenziale della biologia applicata. La scoperta di tali capacità evidenzia come la vita sa sorprendere e adattarsi, trasformando ostacoli in opportunità di sopravvivenza.