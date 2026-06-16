FRITZ! fonda, con altre aziende europee, SAFENet per la sovranità digitale europea

Il futuro delle infrastrutture digitali europee passa anche dai dispositivi che collegano ogni giorno utenti, aziende e servizi online. In questo scenario nasce SAFENet (Sovereignty Alliance for European Network Technology), con FRITZ! tra i membri fondatori insieme a devolo, LANCOM e TDT.

L’iniziativa coinvolge alcuni importanti operatori europei del settore networking con una particolare attenzione al ruolo dei router, elementi fondamentali dell’ecosistema Internet. Questi dispositivi rappresentano infatti il punto di accesso attraverso cui passa una parte rilevante del traffico digitale quotidiano.

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La presenza di tecnologie di rete affidabili e controllabili diventa quindi un tema centrale per la resilienza delle infrastrutture europee, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla crescente attenzione verso la sicurezza informatica e l’autonomia tecnologica.

Router e sovranità digitale al centro della strategia europea

SAFENet nasce per portare maggiore attenzione sulla dipendenza europea da produttori esterni al continente nel settore delle tecnologie di rete. I router, spesso considerati semplici strumenti domestici o aziendali, svolgono invece un ruolo strategico nella gestione delle connessioni. L’alleanza riunisce competenze industriali europee con l’intento di promuovere una maggiore trasparenza nella filiera tecnologica, criteri più mirati nelle scelte di approvvigionamento e standard elevati per la protezione delle reti.

Uno degli elementi previsti riguarda lo sviluppo di un “Router and Network Technology Security Toolbox” europeo, una raccolta di strumenti e criteri pensata per migliorare sicurezza e affidabilità delle infrastrutture di comunicazione. Attraverso questo approccio, produttori e operatori del settore vogliono favorire un ecosistema digitale dove le tecnologie critiche siano più verificabili e robuste.

FRITZ! rafforza il ruolo dell’industria europea

Per FRITZ!, la partecipazione a SAFENet rappresenta un passaggio legato alla necessità di proteggere componenti fondamentali delle reti moderne.

Jan Oetjen, CEO di FRITZ!, ha sottolineato come una tecnologia di rete indipendente e sicura sia una base essenziale per la sovranità digitale europea. Secondo l’azienda, la collaborazione tra realtà del continente può permettere di mantenere maggiore controllo sulle infrastrutture che sostengono comunicazioni, servizi digitali e attività economiche. La posizione del produttore tedesco si inserisce in un contesto in cui la sicurezza delle reti non riguarda più soltanto grandi data center o infrastrutture aziendali, ma anche gli apparati che permettono l’accesso quotidiano alla connettività.