Fotovoltaico: non sempre i pannelli durano davvero 25 anni

I pannelli fotovoltaici vengono spesso presentati come una soluzione affidabile sul lungo periodo. Dati recenti e analisi sul campo mostrano una realtà più sfaccettata: non tutti mantengono le prestazioni promesse così a lungo.

In condizioni ideali, un pannello dovrebbe perdere solo una piccola percentuale di efficienza ogni anno. Nella pratica, però, entrano in gioco numerosi fattori che possono accelerarne il degrado. Qualità dei materiali, processi di produzione. Anche condizioni climatiche e installazione. Tutti aspetti che incidono in modo significativo sulle prestazioni con il passare del tempo.

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Uno dei problemi più comuni è il cosiddetto degrado precoce, che può manifestarsi già nei primi 5–10 anni di utilizzo. Alte temperature, forte irraggiamento, umidità e sbalzi termici mettono a dura prova celle e connessioni elettriche. In alcuni casi si verificano microfratture nelle celle o fenomeni come il PID (Potential Induced Degradation), che riducono sensibilmente la capacità di produzione energetica.

Anche la differenza tra pannelli di fascia economica e modelli premium può pesare molto. I moduli meno costosi, pur rispettando le certificazioni di base, tendono ad avere margini di degrado più elevati, soprattutto se installati in ambienti difficili. Le garanzie dei produttori, spesso presentate come rassicuranti, coprono in realtà solo determinati livelli minimi di rendimento e non sempre riflettono le prestazioni reali.

Fotovoltaico: un’ottima fonte di energia ma non sempre duratura come promesso

Un altro aspetto sottovalutato riguarda l’installazione. Un montaggio non ottimale, una ventilazione insufficiente o l’uso di inverter non adeguati possono accelerare l’usura dell’impianto. Anche la manutenzione gioca un ruolo chiave: sporco, polveri e detriti, se non rimossi regolarmente, contribuiscono a ridurre l’efficienza complessiva.

Questo non significa che il fotovoltaico non sia conveniente. Resta una delle soluzioni più efficaci per la produzione di energia rinnovabile. I dati suggeriscono che le aspettative sulla durata reale dei pannelli dovrebbero solo essere più realistiche, soprattutto in fase di scelta dell’impianto.

Per chi investe nel solare, diventa quindi fondamentale valutare con attenzione il produttore, le specifiche tecniche, le condizioni di garanzia e la qualità dell’installazione. I 25 anni dichiarati restano un obiettivo chiave, ma la differenza tra un impianto che invecchia bene e uno che perde efficienza troppo presto si gioca nei dettagli.