Ford Escort Mk1 RS, nasce un motore da 10.000 giri e soli 85 kg

In un periodo dominato dal dibattito su l’elettrificazione, c’è ancora spazio per progetti capaci di stupire gli appassionati dei motori tradizionali. L’ultimo esempio arriva da Boreham Motorworks, azienda inglese che ha messo a punto un’unità decisamente fuori dal comune. Si chiama Ten-K e rappresenta il cuore della nuova Ford-Escort Mk1 RS, un’auto interamente ripensata e approvata direttamente da Ford.

La sua meccanica è stata costruita seguendo soluzioni tecniche derivate dal mondo delle corse. Il quattro cilindri ha una cilindrata di 2,1 litri e può spingersi fino a 10.000 giri al minuto. Il nome Ten-K nasce proprio da questa caratteristica, che definisce il carattere dell’intero progetto. La potenza supera i 330CV, un valore impressionante considerando il peso di soli 85kg. Il segreto sta nell’uso di componenti ricavati dal pieno e nella scelta del basamento stampato in 3D. Questa tecnica permette di creare pareti più sottili senza compromettere la rigidità.

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Una Ford Escort moderna che conserva l’anima delle corse e una produzione molto limitata

Il suo sviluppo è stato coordinato da due tecnici con una lunga esperienza in Ford. Simon Goodliff ha guidato le fasi principali, mentre Laine Martin ha gestito i sistemi di calibrazione. Il risultato è un motore pensato per offrire una risposta immediata e un carattere piuttosto aggressivo. Per chi preferisce un’impostazione meno estrema, Boreham Motorworks prevede anche una variante da circa 182CV, più adatta a un uso quotidiano.

La vettura che ospiterà questa unità non è una semplice replica del passato. Boreham Motorworks ha ricreato digitalmente la struttura. I passaruota sono stati allargati e il corpo è stato rinforzato. Il retrotreno è stato progettato con l’uso combinato di alluminio e titanio. Anche le sospensioni posteriori sono state aggiornate con soluzioni più moderne per rendere l’auto più precisa. Il look richiama invece le competizioni degli anni 60, con dettagli che ricordano i modelli storici.

L’abitacolo unisce un’ impostazione classica con elementi contemporanei. Il cruscotto mantiene uno stile tradizionale, ma integra un piccolo schermo che offre funzioni utili alla guida. La sua produzione però sarà molto limitata. Infatti, verranno costruiti solo 150 esemplari. Il prezzo di partenza è di 295.000 sterline, che equivalgono a oltre 330.000€. Insomma, la nuova Ford Escort Mk1 RS vuole unire tradizione e innovazione, offrendo un motore unico nel suo genere e un telaio sviluppato con minuziosamente.