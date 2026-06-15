Firefox accelera i video su Linux con Vulkan: svolta per le GPU NVIDIA

Firefox compie un passo che molti utenti Linux aspettavano da tempo: il browser di Mozilla ha integrato nel proprio codice il supporto a Vulkan Video Decoding, una tecnologia che promette di rendere finalmente più semplice e omogenea l’accelerazione hardware dei contenuti multimediali. Per chi usa schede NVIDIA, in particolare, potrebbe trattarsi della novità più rilevante degli ultimi anni in ambito desktop Linux.

La riproduzione video accelerata tramite GPU è uno di quei dettagli tecnici che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. Incide sull’efficienza energetica, sulle prestazioni, sull’autonomia dei portatili. Su Linux, però, la strada è sempre stata piena di ostacoli. Firefox si è appoggiato a lungo a VA-API, un’interfaccia che lavora bene con molte GPU Intel e AMD ma che, con le schede NVIDIA, richiede soluzioni aggiuntive non proprio comode. L’arrivo di Vulkan Video apre quindi una fase diversa.

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L’industria, del resto, sta convergendo verso API grafiche multipiattaforma. Vulkan, sviluppata da Khronos Group come evoluzione delle API a basso overhead, si è già ritagliata uno spazio importante nel gaming, nel calcolo accelerato e nelle applicazioni professionali. L’estensione Vulkan Video punta ora a uniformare anche la codifica e la decodifica video hardware, riducendo la dipendenza dalle tecnologie legate ai singoli produttori. Secondo gli sviluppatori coinvolti, il supporto iniziale arriverà con Firefox 153, atteso per il mese di luglio 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto nelle fasi finali.

Perché VA-API non bastava a tutti

Firefox usa da tempo VA-API per affidare alla GPU la decodifica di flussi come H.264, H.265 e, in certe configurazioni, VP9 e AV1. L’idea era alleggerire la CPU e tagliare i consumi, soprattutto con i contenuti ad alta risoluzione. Il punto debole è che VA-API nasce nel mondo Intel e la sua implementazione non è uniforme tra i diversi produttori. Le GPU AMD la gestiscono di solito tramite i driver Mesa, mentre NVIDIA ha sempre battuto una strada propria, basata su tecnologie come NVDEC e NVENC.

Risultato: per ottenere l’accelerazione in Firefox con una GeForce sotto Linux, in molti hanno dovuto ricorrere a componenti intermedi come nvidia-vaapi-driver, che traducono le richieste VA-API verso le funzioni native dell’hardware NVIDIA. Una catena software più lunga e con più punti dove qualcosa poteva andare storto. Senza contare alcune piattaforme ARM e diversi dispositivi embedded, dove il supporto VA-API non era mai abbastanza maturo.

Cosa cambia con Vulkan Video

Vulkan Video è un insieme di estensioni standardizzate che consente alle applicazioni di accedere alle funzioni di codifica e decodifica video attraverso la stessa infrastruttura Vulkan già usata per la grafica 3D e il calcolo parallelo. Le prime estensioni ufficiali hanno portato il supporto per H.264 e H.265, tramite componenti come VKKHRvideoqueue, VKKHRvideodecodequeue, VKKHRvideodecodeh264 e VKKHRvideodecodeh265. Poi sono arrivati ulteriori sviluppi dedicati ad AV1 e ad altri codec emergenti.

Il vantaggio architetturale è chiaro: il browser può usare un’unica API aggiornata e multipiattaforma, invece di parlare con sistemi diversi a seconda di chi ha prodotto la GPU. Questo semplifica lo sviluppo e lascia più margine per ottimizzazioni nel tempo. Attenzione però, perché Vulkan Video non manda in pensione le tecnologie hardware esistenti. Le unità di decodifica restano quelle: NVIDIA continua con i blocchi NVDEC, AMD si appoggia ai motori VCN, Intel ai circuiti dedicati nelle GPU Xe. Cambia solo il modo in cui il software arriva a quelle funzioni.

Il lavoro integrato in Firefox nasce dalla collaborazione tra sviluppatori Mozilla, Red Hat e NVIDIA. Tra i contributori citati ci sono l’ingegnere NVIDIA Tymur Boiko e Martin Stransky, nome noto per i tanti interventi sull’accelerazione hardware di Firefox in ambiente Linux. La richiesta di integrare Vulkan Video era stata formalizzata appena pochi mesi fa con un bug report dedicato, ora chiuso: segno che il codice è confluito nel ramo principale di sviluppo.

L’integrazione riguarda soprattutto la fase di decodifica video: Firefox potrà sfruttare Vulkan Video per elaborare i flussi senza passare per forza da VA-API. E qui torna il discorso pratico. La riproduzione software di un flusso 4K AV1 può divorare una bella fetta di CPU; la decodifica via GPU abbatte il carico e spesso migliora pure l’autonomia. Chi lavora su workstation Linux con GPU NVIDIA potrebbe finalmente contare su una soluzione più diretta, meno legata a livelli di compatibilità esterni. Anche chi cura le distribuzioni avrà meno bisogno di mantenere configurazioni specifiche per certi produttori. E poi c’è la portabilità: Vulkan Video nasce multipiattaforma e potrebbe rendere il comportamento di Firefox più uniforme tra Linux, Windows e gli altri sistemi che adottano la stessa API.