Final Fantasy XVI guida i nuovi giochi PlayStation Plus di giugno

Il catalogo dei giochi PlayStation Plus di giugno parte con un nome che basta da solo a fare rumore. Final Fantasy XVI entra nella line-up e porta con sé tutto il peso di una delle saghe più amate di sempre, in una versione più cupa e adulta del solito. Si veste i panni di Clive Rosfield, Primo Scudo di Rosaria e protettore del fratello minore Joshua, il Dominatore dell’Eikon della Fenice. Il sedicesimo capitolo principale della serie è il primo GDR d’azione completo costruito attorno alla storia centrale di Final Fantasy, con una trama fatta di vendetta, lotte di potere e tragedie che sembrano scritte per non lasciare scampo. Da esplorare c’è la terra di Valisthea, un mondo fantasy che un tempo prosperava e che ora si trascina tra rovine e decadenza. A disposizione, i poteri Eikonici, spettacolari e devastanti.

Accanto al gioco di Square Enix arrivano altri titoli pesanti. Sonic X Shadow Generations per PS5 e PS4 mette al centro Shadow, costretto a fare i conti con il suo passato quando la vecchia nemesi Black Doom torna a minacciare il mondo. La campagna dedicata a Shadow è un tuffo nei suoi ricordi più dolorosi, tra nemici familiari e nuovi poteri da sbloccare. Nel pacchetto c’è anche un remaster completo di Sonic Generations, con i classici livelli 2D e 3D rifatti graficamente e qualche contenuto extra.

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C’è poi Kingdom Come: Deliverance, il GDR a mondo aperto ambientato nella Boemia medievale. La storia è quella di Henry, figlio di un fabbro che si ritrova travolto da una guerra civile capace di spazzare via famiglia e villaggio. La versione PS5 spinge sulla qualità visiva, con risoluzione 4K, frame rate migliorato e texture ad alta definizione. Non è mai stata così bella, questa Boemia.

Da Life is Strange a Farming Simulator, il resto della line-up

A completare il quadro c’è Life is Strange: Double Exposure per PS5, con il ritorno di Max Caulfield, la protagonista del primo capitolo. Stavolta Max è una fotografa alla Caledon University e si ritrova davanti il corpo dell’amica Safi, uccisa nella neve. Provando a riavvolgere il tempo, un potere che non usava da anni, finisce invece per aprire un passaggio verso una linea temporale parallela dove Safi è ancora viva. Da lì in poi è un gioco di alleanze e sospetti su due versioni della realtà.

Per chi cerca qualcosa di più rilassato arriva Farming Simulator 25, con nuove colture come riso e spinaci, ambientazioni in Asia orientale, Nord America ed Europa centrale, più di 400 macchinari di 150 marchi reali. Spazio anche a Blades of Fire, action incentrato sulla forgiatura delle armi, dove ogni colpo conta e ogni errore si paga. E c’è Black Desert, l’MMORPG a mondo aperto di Pearl Abyss, tra battaglie, assedi e mille attività diverse come pesca, cucina ed equitazione.

Per gli abbonati a PlayStation Plus Premium arriva un piccolo gioiello del passato. Gitaroo Man, il classico ritmico nato su PlayStation 2, debutta per la prima volta su PS4 e PS5. Si veste U-1, ragazzo qualunque che diventa leggenda grazie alla Gitaroo, chitarra che si trasforma in arma musicale. Premere, arpeggiare e suonare a tempo, tra atmosfere accoglienti, classici rock e la grafica colorata firmata dall’illustratore giapponese 326.

L’intera line-up sarà disponibile dal 16 giugno. I cataloghi PlayStation Plus e le selezioni Premium e Deluxe possono cambiare in base alla regione, quindi conviene controllare il PlayStation Store nel giorno dell’uscita.