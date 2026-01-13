File Explorer di Windows 11 potrebbe integrare Copilot

File Explorer, uno degli strumenti più utilizzati e al tempo stesso più criticati di Windows 11, sembra destinato a diventare ancora più centrale nelle discussioni tra utenti e appassionati di tecnologia. Negli ultimi mesi, infatti, il gestore dei file di Microsoft ha accumulato una certa quantità di malumori: avvii lenti, bug casuali e una sensazione generale di pesantezza hanno fatto sì che molti lo vedano come un elemento da ottimizzare urgentemente. Ma la storia sembra pronta a prendere una nuova piega: le build di anteprima di Windows 11 hanno fatto emergere indizi su possibili funzioni AI integrate direttamente in File Explorer, un’aggiunta che potrebbe rivoluzionare l’esperienza d’uso, o complicarla ulteriormente.

Un File Explorer “conversazionale”?

Gli utenti più attenti hanno notato un piccolo pulsante quasi invisibile, posizionato accanto al comando per il riquadro Dettagli, nella parte alta a destra della finestra. Al momento non succede nulla quando lo si clicca, ma i rumor suggeriscono che si tratti di una scorciatoia destinata a Copilot, l’assistente AI che Microsoft sta inserendo progressivamente in tutto l’ecosistema Windows. L’idea sarebbe quella di aprire un pannello laterale interattivo dove chiedere informazioni sui file, eseguire operazioni contestuali o ricevere suggerimenti intelligenti per organizzare al meglio il contenuto del proprio disco. Insomma, un File Explorer più “conversazionale”, in grado di guidare l’utente in compiti che oggi richiedono più clic o ricerche manuali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tuttavia, l’entusiasmo va temperato da qualche dubbio realistico. File Explorer è già percepito come lento, e su PC meno recenti l’aggiunta di un ulteriore livello AI potrebbe peggiorare la situazione. Alcune scelte di Windows 11, come menu contestuali eccessivamente affollati o suggerimenti incoerenti nelle app predefinite, hanno già sollevato critiche: Copilot rischia di diventare un altro elemento simile, poco utilizzato ma sempre attivo, che grava su risorse e fluidità. Eppure, se implementato bene, potrebbe semplificare attività che oggi richiedono tempo: ricerca avanzata, organizzazione di cartelle complesse o gestione di grandi quantità di file diventerebbero più immediate.

Non sorprende quindi che molti utenti stiano già guardando alle alternative. File manager di terze parti, più leggeri e con interfacce moderne, rappresentano un tentativo concreto di aggirare i limiti di File Explorer senza rinunciare alla compatibilità con Windows. Alcuni puntano sulla velocità pura, altri su un design più coerente con Windows 11, mentre altri ancora cercano di integrare funzioni smart simili a quelle che Microsoft vuole introdurre.

Il quadro che emerge è duplice: da una parte, Microsoft prova a portare l’AI direttamente nel cuore dell’esperienza d’uso quotidiana, dall’altra, gli utenti restano cauti, desiderosi di prestazioni stabili e controlli chiari. File Explorer è pronto a cambiare, ma la domanda rimane aperta: riuscirà Copilot a diventare un aiuto reale o finirà per essere un gadget poco sfruttato che appesantisce un gestore già sotto pressione? L’equilibrio tra innovazione e usabilità sembra più delicato che mai.