Fibra ottica cinese fino a 5 volte più veloce senza cambiare i cavi

Fibra ottica a tre corsie: questa la promessa che arriva dalla Cina, dove un gruppo di ricercatori ha messo a punto una tecnologia capace di rendere la rete internet fino a cinque volte più veloce di quella attuale. Il bello è che non serve cambiare i cavi già installati né stravolgere le infrastrutture esistenti. Tutto si gioca su come la luce viaggia dentro i filamenti di vetro, e proprio qui sta il colpo di genio.

Tre bande di frequenza e quattro nuclei per spingere oltre i limiti

Il sistema poggia su un’architettura con tre bande di frequenza e quattro nuclei indipendenti. Detta così sembra complicata, ma il concetto è semplice: più corsie a disposizione significa meno traffico che si accumula e meno rallentamenti nel trasferimento dei dati. I famosi colli di bottiglia che oggi limitano la velocità delle connessioni vengono ridotti drasticamente, in certi casi quasi azzerati.

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La maggior parte delle connessioni commerciali sfrutta oggi due bande di frequenza, chiamate C e L, per far viaggiare le informazioni. I ricercatori cinesi sono andati oltre, aggiungendo una terza corsia: la banda S. In pratica hanno ottimizzato lo spettro luminoso disponibile senza ingrandire fisicamente il cavo. Stesso filamento di vetro, ma con molto più spazio per i dati che lo attraversano.

La banda S, quella che nessuno usava

C’è un motivo se finora la banda S era rimasta fuori dai giochi. Il segnale tendeva a indebolirsi sulle lunghe distanze e gli amplificatori tradizionali non erano pensati per gestirla a costi ragionevoli. Insomma, era una corsia tecnicamente disponibile ma scomoda da percorrere, e per questo era stata messa da parte. La vera novità sta proprio qui. Gli scienziati hanno trovato il modo di superare questo ostacolo ingegneristico, rendendo finalmente sfruttabile quella banda che prima veniva scartata. Il risultato parla da solo: la capacità di trasmissione per singolo nucleo è cresciuta di quasi il 50%. Un incremento notevole, considerando che non comporta interventi pesanti sulle reti già esistenti.

Questo significa che il potenziale della fibra ottica attuale è ancora lontano dall’essere sfruttato fino in fondo. Tra le diverse strade percorribili per migliorare le prestazioni, quella battuta dai ricercatori cinesi è una delle più convincenti sul piano progettuale, perché punta a moltiplicare la velocità di trasferimento dei dati agendo sull’efficienza e non sull’ingombro fisico dei materiali. Una direzione che cambia le carte in tavola rispetto agli approcci tradizionali, dove per avere più capacità spesso bisognava intervenire sulle dimensioni o sulla quantità di cavi.

Il funzionamento di questa tecnologia cinese ruota tutto attorno alla gestione intelligente dello spettro luminoso. Far convivere tre bande di frequenza dentro lo stesso cavo, con quattro nuclei che lavorano in parallelo, vuol dire ottenere prestazioni che fino a poco tempo fa sembravano impensabili senza stravolgere l’hardware. E il fatto che la banda S sia stata recuperata dopo anni di accantonamento dimostra quanto margine di crescita ci fosse ancora in una tecnologia che molti davano ormai per matura.