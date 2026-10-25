Fiat Koala, la city car elettrica che punta sotto i 15.000 euro

Fiat sta lavorando a una nuova city car elettrica pensata per chi vuole spendere poco, e il nome con cui arriverà sul mercato sembra ormai deciso. Si chiamerà Fiat Koala e sarà la sorella italiana della nuova Citroen 2CV, con cui condividerà la vocazione urbana e un prezzo di listino che dovrebbe restare sotto i 15.000 euro. Nei piani del marchio torinese la Koala avrà il ruolo di alternativa completamente elettrica alla Pandina, che invece continua a montare un motore termico.

Il nome scelto lascia già intuire la sua collocazione in gamma. La Koala si posizionerà infatti sotto la Grande Panda, una crossover dal taglio compatto, e sotto il SUV Grizzly. Il ruolo potrebbe ricordare quello dell’attuale Fiat 500, ma il carattere sarà diverso, con un’attenzione molto più marcata alla praticità e a un pubblico che guarda prima di tutto al portafoglio. Come molti altri costruttori, Fiat sfrutterà le nuove regole europee pensate per il futuro segmento delle E Car, dedicato alle elettriche di accesso. Va detto che queste vetture non hanno nulla a che vedere con i quadricicli pesanti più essenziali come la Fiat Topolino.

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Cosa hanno detto i vertici del marchio

Non è ancora chiaro quante E Car siano in cantiere a Torino, ma qualche indizio sulla prima è arrivato direttamente dai piani alti. Arnauld Belloni, da poco nominato amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia al posto di Olivier François, ne ha parlato durante il Salone di Parigi. “Stiamo lavorando ad alcune auto basate sulla piattaforma E Car. Stiamo preparando una piccola vettura che sarà basata sulla 2CV, e sarà un ‘wow'” ha spiegato il manager.

Belloni ha poi confermato in modo indiretto il nome della nuova elettrica parlando di un deposito del marchio. “Koala ora appartiene a Fiat. Abbiamo una Koala, una Panda e un Grizzly” ha detto, quasi a voler costruire un piccolo zoo per tutti i modelli che non rientrano nella famiglia 500 o tra i veicoli commerciali. François Leboine, responsabile del design Fiat, ha aggiunto che il progetto è “pronto” tanto quanto quello della Citroen 2CV. La squadra ha però deciso che Parigi “non era il momento giusto per mostrare ciò che stiamo facendo”, promettendo di svelare la vettura “al momento opportuno”.

Del resto lo stand di Stellantis nella capitale francese era già piuttosto affollato. Fiat ha portato al debutto la concept Multiplay, a metà strada tra un pick up e un SUV, e la microcar Multiplina, oltre alla prima apparizione pubblica delle versioni di serie di Grizzly e Grizzly Fastback. Aggiungere anche un’anteprima della Koala sarebbe stato forse un po’ troppo per un solo evento.

Niente nostalgia per la nuova Fiat Koala

Leboine ha spiegato che Fiat sta “rifacendo la parte bassa” della gamma, che comprende la Pandina e la 500. La Pandina è sul mercato dal 2011 ma resta tra le auto più vendute in Italia, e in futuro verrà probabilmente sostituita da un altro modello a benzina o ibrido. Proprio per questo serviva un nome diverso per la nuova elettrica.

Sul fronte dello stile, la Fiat Koala non seguirà la strada neoretrò scelta per la Citroen 2CV e adotterà “un approccio molto diverso”. Il capo del design ha anche lasciato intendere che alcuni elementi potrebbero arrivare dai progetti premiati in un precedente concorso di design dedicato alle E Car e aperto agli studenti universitari italiani. A vincere era stata la concept Ippo, una piccola tre posti dalle forme squadrate con fari sporgenti, mentre Lumo Su Misura e Fizz si erano piazzate subito dietro. Il centro stile è rimasto colpito dalle idee dei ragazzi e Leboine ha ammesso che alcune hanno influenzato futuri modelli di produzione. “Siamo piuttosto soddisfatti di ciò che abbiamo, ma non posso dire di più” ha concluso il designer. Prendendo come riferimento i tempi del progetto Citroen 2CV, la nuova city car elettrica italiana dovrebbe arrivare entro il 2028.

Fonte: TecnoAndroid