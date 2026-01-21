Ferrari 12Cilindri, presentata una versione Tailor Made unica nel suo genere

Ferrari ha presentata una 12Cilindri Tailor Made nata per celebrare il programma di personalizzazione dell’azienda di Maranello attraverso l’ispirazione proveniente dall’Asia. Infatti, i progettisti del Cavallino Rampante hanno creato la vettura come esclusiva per il mercato sudcoreano traendo ispirazione dalla tradizione.

La Ferrari 12Cilindri Tailor Made è il risultato di una collaborazione congiunta tra diversi mondi e tre continenti. La presenza dell’Asia si nota attraverso i quattro giovani artisti sudcoreani che hanno partecipato al progetto per esaltare il proprio patrimonio: Daehye Jeong, Hyunhee Kim, GRAYCODE, jiiiiin e TaeHyun Lee. Il Nord America ha fornito il proprio contributi attraverso COOL HUNTING, pluripremiata piattaforma editoriale dedicata all’arte, al design e alla tecnologia.

Infine, l’Europa si è espressa al massimo delle proprie potenzialità attraverso il Centro Stile Ferrari che ha dato vita a questa sinergia. La fusione di idee e espressioni artistiche ha permesso la nascita di questa 12Cilindri Tailor Made unica nel suo genere.

La Ferrari 12Cilindri Tailor Made celebra il programma di personalizzazione con una sinergia tra artisti coreani e design europeo

I designer del Cavallino Rampante hanno creato una nuova tonalità denominata Yoonseul che presenta una verniciatura transizionale. Il colore è utilizzato esclusivamente per la vettura ed è stato creato traendo ispirazione dalla tradizione coreana. L’obiettivo è richiamare alla mente la storia del Paese attraverso riferimenti visivi alla ceramica Celadon, al ritmo del K-pop e le luci al neon della vibrante Seoul.

Tutti questi richiami sono stati fusi in un colore che spazia dal viola al blu per creare l’effetto della luce del sole che scintilla sul mare. Questa immagine è riassunta in coreano dalla parola Yoonseul che da il nome alla tonalità.

L’eleganza e l’artigianalità coreana sono richiamate anche negli interni della 12Cilindri Tailor Made attraverso dei designer partner del progetto. I tessuti utilizzati per i sedili, zona piedi e superfici morbide presentano motivi presentano i motivi iconici dell’artista Daehye Jeong che ha partecipato al progetto.

Hyunhee Kim ha contribuito nella realizzazione degli elementi interni ed esterni come la decorazione degli scudetti Scuderia Ferrari, nei coprimozzi, nella scritta Ferrari allungata e nel Cavallino Rampante. La ricerca artistica di TaeHyun e i suoi lavori di laccatura hanno permesso di ridefinire i concetti di stratificazione, profondità e trasformazione della materia. Infine, il duo di sound e performance artist GRAYCODE, jiiiiin ha trasfrormato il rombo de V12 Ferrari in un’opera visiva applicata alla carrozzeria.