Feder Flash 150, super promo ora con due mesi gratis

In queste ultime settimane l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha offerto i primi due mesi di rinnovo gratis su alcune sue offerte. A partire dalla giornata di ieri 9 dicembre 2025, però, l’operatore ha deciso di estendere questa promozione anche ad un’altra sua offerta, ovvero l’offerta nota con il nome di Feder Flash 150. Con questa offerta, in particolare, tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici potranno dunque usufruire gratuitamente dei primi due mesi di rinnovo.
Feder Mobile, con Feder Flash 150 ora si avranno due mesi gratis
L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile sta proponendo ben due mesi di rinnovo gratuiti con un’altra sua super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Feder Flash 150. Ora gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali potranno usufruire di ben due mesi di rinnovo gratuiti. Il tutto pagando soltanto il primo costo del rinnovo pari a 5,99 euro al mese. Al momento, oltre a questa offerta anche con Feder Flash 100 si possono ricevere due mesi di rinnovo inclusi. Vediamo qui di seguito cosa offrono queste offerte.
- Feder Flash 100: questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 4,99 euro al mese.
- Feder Flash 150: questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.