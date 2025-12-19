Fastweb rinnova le promo: ecco tre offerte chiare e fino a 300 giga inclusi in 5G

Fastweb aggiorna il proprio listino mobile con tre nuove offerte pensate per coprire esigenze diverse, mantenendo una struttura lineare e senza vincoli. Le nuove Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi seguono una logica crescente in termini di traffico dati e servizi inclusi, con prezzi chiari e modalità di attivazione flessibili.

Fastweb Mobile per un uso quotidiano equilibrato

La proposta di ingresso è Fastweb Mobile, offerta che include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati ogni mese. Il prezzo è fissato a 8,95 euro al mese, rendendola una soluzione adatta a chi utilizza lo smartphone con continuità ma senza esigenze particolarmente avanzate.

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La dotazione dati consente di gestire senza difficoltà navigazione, social e streaming, mentre la struttura dell’offerta resta semplice, senza opzioni obbligatorie o costi accessori nascosti.

Mobile Full alza l’asticella con il 5G incluso

Salendo di livello si trova Fastweb Mobile Full, proposta che porta il traffico dati a 200 giga con 5G compreso, mantenendo minuti illimitati e 100 SMS. Il costo mensile è di 10,95 euro, posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato.

Questa offerta è pensata per chi utilizza lo smartphone anche in contesti più intensivi, come lavoro in mobilità e streaming frequente, beneficiando di una rete mobile che negli ultimi anni si è distinta per prestazioni e velocità.

Mobile Maxi con servizi aggiuntivi inclusi

Al vertice del nuovo listino c’è Fastweb Mobile Maxi, proposta da 12,95 euro al mese che include 300 giga di traffico dati e arricchisce il pacchetto con Fastweb Protect e con l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Una scelta che va oltre la semplice connettività e introduce servizi pensati per la protezione digitale e la vita quotidiana.

La quantità di dati rende l’offerta adatta anche a utilizzi molto spinti, inclusi hotspot e consumo multimediale avanzato.

Attivazione flessibile e zero sorprese

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la eSIM gratuita, soluzione che consente un’attivazione immediata, mentre chi preferisce la SIM fisica può contare su spedizione gratuita.

L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica oppure attraverso la classica procedura di video-identificazione. Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum. Fastweb sottolinea l’assenza di vincoli e di costi nascosti, mantenendo tariffe trasparenti e facilmente comprensibili.

Nel complesso, le nuove offerte Fastweb rafforzano una proposta mobile che punta su affidabilità, prestazioni elevate e una gamma pensata per adattarsi a diversi profili di utilizzo.