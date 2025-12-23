Fastweb Mobile Start, l’offerta che punta su rete premium e trasparenza

Fastweb Mobile Start nasce con l’obiettivo di soddisfare chi cerca un’offerta mobile solida, senza sorprese e con una rete di alto livello, puntando su semplicità e chiarezza. Al centro della promk ci sono 150GB di traffico dati mensile, utilizzabili anche in 5G nelle aree coperte dal servizio, sfruttando la rete mobile Vodafone, considerata tra le più performanti e premiate in Italia. A questo si affiancano minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS, una dotazione che copre senza difficoltà le esigenze quotidiane di comunicazione.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il roaming europeo. Quest’ ultima infatti include 17GB previsti dalla normativa UE più 15GB extra messi a disposizione da Fastweb, per un totale di 32GB mensili utilizzabili all’estero senza costi aggiuntivi. L’offerta include anche il WiFi-Calling. Per chi non lo sapesse si tratta di una funzione che consente di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi anche in assenza di segnale mobile.

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Dal punto di vista dell’attivazione, Fastweb punta sulla rapidità. È infatti possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM, con identificazione tramite SPID, CIE o video riconoscimento, riducendo al minimo i tempi di attesa. Il costo mensile è fissato a 9.95€, con un contributo unico di 10 euro per SIM o eSIM, senza vincoli di durata e senza costi nascosti.

Servizi extra, sostenibilità e vantaggi per chi sceglie Fastweb

. La SIM è realizzata in versione ecoSIM riciclata al 100%, in linea con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035, riducendo in modo significativo le emissioni. A ciò si aggiungono iniziative come Fastweb Dona, che prevede investimenti a favore di progetti ambientali.

Per chi desidera qualcosa in più, l’ operatore propone poi opzioni aggiuntive come FastwebUP Plus Mobile, che offre vantaggi legati a viaggi, fitness, shopping e cinema, oppure FastwebProtect, un servizio dedicato alla sicurezza digitale che include strumenti di protezione, contenuti educativi e una polizza assicurativa contro le frodi online. Sono soluzioni opzionali, pensate per personalizzare l’offerta in base alle proprie abitudini.

Un ulteriore elemento caratterizzante è la possibilità di abbinare l’offerta mobile a Fastweb Casa Start, ottenendo giga illimitati sulla linea mobile e uno sconto sul canone della rete fissa. A completare il quadro c’è l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, un valore aggiunto per chi vuole acquisire competenze digitali utili nel mondo del lavoro.