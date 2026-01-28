Fastweb Mobile Pro: 250GB in 5G e chiamate illimitate a un prezzo imbattibile

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Casa e mobile insieme, giga illimitati e sconti extra con Fastweb

Fastweb propone la sua super offerta Mobile Pro, una proposta pensata per chi cerca elevate prestazioni di rete, tanta autonomia dati e servizi avanzati senza rinunciare alla convenienza. Al centro della promo troviamo 250GB di traffico Internet al mese, utilizzabili anche in 5G nelle aree coperte, con velocità di download che possono arrivare fino a 2 Gbps, un valore che posiziona Fastweb tra gli operatori più competitivi sul fronte delle prestazioni mobili.

Il pacchetto include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e ben 45GB di roaming in Unione Europea, comprensivi anche di Regno Unito e Svizzera. Una dotazione che risponde alle esigenze di chi viaggia spesso, lavora in mobilità o utilizza lo smartphone come hotspot principale per notebook e tablet. A rendere ancora più interessante la proposta c’è la presenza del WiFi-Calling, funzione che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi domestica o pubblica.

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Il prezzo fissato a 11,95 euro al mese rappresenta uno degli elementi più attrattivi dell’offerta. Fastweb punta infatti a intercettare utenti attenti al rapporto qualità-prezzo, garantendo al tempo stesso trasparenza tariffaria e assenza di vincoli contrattuali. L’attivazione è rapida e digitale. È possibile utilizzare SPID o Carta d’Identità Elettronica, evitando procedure lunghe e documentazione cartacea. In più, la SIM può essere scelta anche in formato eSIM, ideale per chi desidera una soluzione immediata e senza spedizioni fisiche.

Casa e mobile insieme, giga illimitati e sconti extra con Fastweb

Uno dei punti di forza dell’offerta Fastweb Mobile Pro è la possibilità di abbinarla alla linea fissa. Attivando Fastweb Casa Start insieme al piano mobile, il cliente ottiene giga illimitati sulla SIM e una riduzione del costo della fibra domestica, che passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese. L’ operatore arricchisce anche l’esperienza dell’utente con servizi a valore aggiunto. Tra questi emerge l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, una piattaforma formativa dedicata alle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro.

Per chi desidera maggiore protezione online, è disponibile l’opzione Fastweb Protect, che include strumenti di sicurezza, blocco dei siti malevoli e una polizza assicurativa contro le frodi digitali. In contemporanea, l’opzione FastwebUP Plus Mobile propone vantaggi legati a viaggi, fitness, shopping e intrattenimento, rendendo l’offerta ancora più flessibile e personalizzabile.

Nel complesso, Fastweb Mobile Pro si posiziona come una soluzione completa. Essa prevede tanti giga, 5G ad alte prestazioni, servizi avanzati e integrazione con la rete fissa. Una proposta che punta a fidelizzare il cliente offrendo non solo connettività, ma un vero ecosistema digitale pensato per la vita quotidiana, il lavoro remoto e l’intrattenimento in mobilità.