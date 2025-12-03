Fastweb Mobile aumenta i prezzi dal 1° gennaio 2026

Fastweb ha annunciato una nuova modifica economica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e che porterà a un aumento del costo mensile per numerose offerte mobile. Gli incrementi, secondo quanto comunicato dall’operatore, serviranno a garantire una qualità di rete sempre più elevata e servizi aggiornati, ma non cambiano la sostanza, cioè che molti clienti pagheranno di più. L’azienda fa sapere che gli aumenti varieranno a seconda del piano attivo e interesseranno offerte sia recenti sia meno aggiornate. Si tratta della terza serie di rimodulazioni in pochi mesi.

Fastweb inizierà a informare gli utenti coinvolti tramite un SMS inviato direttamente alla SIM attiva. Nella comunicazione saranno specificati l’offerta collegata al numero e il nuovo importo mensile previsto dopo l’aggiornamento. L’operatore ha anche precisato che eventuali sconti già riconosciuti a determinati clienti continueranno a rimanere validi e non verranno rimossi dopo la rimodulazione. Molte delle offerte interessate appartengono alla famiglia NeXXt Mobile, Light Mobile, Mobile Voce e ai vecchi profili Mobile 500 o Mobile 700.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Recesso, portabilità e cosa possono fare i clienti Fastweb

Fastweb ricorda che i clienti che non intendono accettare le nuove condizioni possono recedere dal contratto senza costi né penali. Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino al 1° marzo 2026 e sarà valido anche per chi sceglierà di cambiare operatore mantenendo il proprio numero tramite portabilità. In questo caso sarà necessario comunicare formalmente all’azienda che la richiesta di trasferimento è collegata alla modifica delle condizioni contrattuali, così da evitare addebiti indebiti.

La procedura potrà essere completata tramite una raccomandata, una PEC, un punto vendita Fastweb, il Servizio Clienti oppure dall’Area Clienti MyFastweb.

Gli utenti che hanno attivo un pagamento rateale per l’acquisto di uno smartphone o di altri dispositivi potranno decidere se continuare con le rate o se estinguere il debito residuo in un’unica soluzione. Il gestore precisa che tutti i servizi attivi rimarranno utilizzabili fino alla data di recesso effettiva e che la connessione non subirà interruzioni nel periodo di preavviso.