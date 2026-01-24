Fastweb e le nuove tariffe: cosa cambia davvero per i clienti mobile

L’inizio del 2026 si apre con un nuovo capitolo sul fronte delle tariffe telefoniche. Fastweb ha comunicato l’introduzione di variazioni contrattuali che interesseranno una parte della propria base clienti mobile, con incrementi del canone mensile compresi tra uno e tre euro. Le modifiche scatteranno ufficialmente dal 15 febbraio e verranno applicate a diverse offerte, sia storiche sia più recenti. L’operatore ha motivato l’intervento parlando di investimenti sulla qualità della rete e sul miglioramento dei servizi, una formula ormai familiare nel settore delle telecomunicazioni.

I clienti coinvolti stanno ricevendo notifiche personalizzate tramite SMS e possono verificare nel dettaglio l’impatto economico della rimodulazione accedendo all’area riservata dell’app MyFastweb. Un elemento che l’azienda ha voluto chiarire riguarda gli sconti già attivi. Eventuali promozioni applicate in precedenza non verranno rimosse e continueranno a essere valide. Tra i piani interessati figurano diverse varianti delle offerte Fastweb Mobile, comprese le versioni Full, Light e NeXXt, oltre ad alcune soluzioni voce e pacchetti con soglie dati più ampie. Per alcuni profili l’aumento sarà più contenuto, mentre per altri potrà arrivare al tetto massimo previsto.

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Fastweb, diritti degli utenti e opzioni disponibili dopo la rimodulazione

Accanto agli aumenti, Fastweb ha indicato con chiarezza le possibilità a disposizione dei clienti che non intendono accettare le nuove condizioni. La normativa consente di recedere dal contratto o di passare a un altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione, a patto che la richiesta venga presentata entro il primo maggio 2026. Le modalità sono diverse. Dall’invio di una comunicazione tramite raccomandata o PEC, al contatto con l’assistenza clienti, fino al supporto diretto nei negozi o attraverso l’app ufficiale. Chi preferisce mantenere il proprio numero può avviare la portabilità verso un altro gestore e comunicare a Fastweb la scelta, indicando come motivazione la variazione contrattuale.

Un aspetto pratico riguarda eventuali dispositivi acquistati a rate. In questo caso l’utente potrà decidere se continuare a pagare le mensilità residue oppure saldare l’importo in un’unica soluzione. La vicenda riaccende il dibattito sul rapporto tra operatori e consumatori, in un mercato sempre più competitivo ma segnato da frequenti revisioni tariffarie. Per molti utenti sarà l’occasione per confrontare offerte alternative e valutare se restare o cambiare fornitore. In ogni caso, la trasparenza delle comunicazioni e il rispetto dei tempi saranno determinanti per evitare disagi e contenziosi, mentre Fastweb si prepara ad affrontare una fase delicata sul fronte della fidelizzazione della clientela.