Fastweb diventa il nome unico della nuova telco italiana

Dal 1° gennaio 2026 il mondo delle telecomunicazioni italiane cambierà volto con la nascita di un’unica società che riunirà Fastweb e Vodafone Italia sotto un solo nome, Fastweb. La decisione arriva a quasi un anno dall’acquisizione di VodafoneItalia da parte di Swisscom.

La fusione riguarda la struttura societaria e non i marchi commerciali, che continueranno a convivere. Fastweb, Vodafone e ho. resteranno presenti sul mercato con le rispettive offerte. Invece la nuova entità legale si chiamerà Fastweb S.p.A. Nei punti vendita sarà possibile sottoscrivere le offerte dell’uno o dell’altro brand, indipendentemente dall’insegna del negozio.

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Cosa cambia davvero per clienti e offerte Fastweb

Dal punto di vista operativo, la nascita della nuova Fastweb non comporterà cambiamenti immediati per chi ha già un contratto attivo. Le aziende hanno ribadito che tutti gli accordi sottoscritti resteranno validi . Ogni eventuale modifica futura verrà comunicata con anticipo e in modo trasparente. Un approccio prudente, pensato per rassicurare i clienti in una fase di transizione che, pur essendo rilevante sul piano industriale, non vuole creare incertezze sul fronte dei servizi quotidiani.

In realtà, alcuni segnali dell’integrazione sono già visibili. Da mesi i nuovi clienti Fastweb Mobile vengono attivati direttamente sulla rete Vodafone, un passaggio che promette benefici in termini di copertura e qualità del servizio. Allo stesso tempo, Vodafone continuerà a esistere come marchio commerciale, così come ho.mobile. Ma sarà Fastweb a diventare la vera casa madre di tutte le offerte, sia fisse sia mobili.

L’obiettivo di Swisscom è creare un grande operatore nazionale capace di competere con maggiore forza, sfruttando economie di scala, investimenti condivisi e una rete più solida. La nuova Fastweb punta quindi a unire la tradizione di trasparenza e innovazione che ha caratterizzato il brand negli ultimi anni con la capillarità e l’esperienza mobile di Vodafone, modificando gli equilibri del settore senza strappi improvvisi per gli utenti.