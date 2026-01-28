Fastweb annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per la rete mobile

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L’operatore telefonico Fastweb ha da poco annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti verranno applicati al costo del rinnovo delle offerte coinvolte a partire dalla giornata del prossimo 1 marzo 2026. Rispetto agli aumenti annunciati qualche settimana fa, queste rimodulazioni riguarderanno altre offerte precedentemente non coinvolte.

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Fastweb annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcuen offerte di rete mobile

Sono da poco stati annunciati nuovi aumenti e rimodulazioni per le offerte di rete mobile dell’operatore telefonico Fastweb. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno applicati sul costo di altre offerte differenti. Qualche settimana fa era infatti stato annunciato l’arrivo di aumenti a febbraio, ma sembra che si tratta di altre offerte di rete mobile. Il costo per il rinnovo dovrebbe dunque subire un aumento compreso tra 1 euro e 4 euro in più al mese.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte di rete mobile che saranno coinvolte dai nuovi aumenti sono le seguenti:

Fastweb Mobile Light , subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro;

, subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb Mobile Light Ver2 subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb Mobile Ver2 subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro; Fastweb Mobile Ver3 subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro; Fastweb Mobile Voce subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile Mini subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro; Mobile Giga subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro;

subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 3 euro; Mobile Voce subirà un aumento dul costo per il rinnovo compreso tra 1 euro e 4 euro.

Ricordiamo che questi aumenti saranno applicati dall’operatore a partire dalla giornata del prossimo 1 marzo 2026.