Fairphone Fairbuds XL: miglioramenti in arrivo per le cuffie

Nel panorama delle cuffie wireless over-ear, arriva una novità interessante da parte di Fairphone. L’azienda, infatti, introduce una nuova versione delle Fairbuds XL 2025. Un aggiornamento che arriva a circa due anni e mezzo dal debutto del modello precedente. Fairphone conferma così una strategia che punta sulla durata nel tempo e sulla riparabilità. Scegliendo di intervenire su prestazioni e comfort senza modificare l’impianto alla base del progetto. Le Fairbuds XL 2025 mantengono una struttura modulare, elemento centrale dell’identità del prodotto. Sono nove le parti che possono essere sostituite direttamente dall’utente. Tra cui la batteria, i cuscinetti auricolari e l’archetto. La batteria è dichiarata facilmente rimovibile e progettata per conservare oltre l’80% della capacità. Ciò anche dopo 500 cicli di ricarica. Tale approccio ha permesso alle cuffie di ottenere la certificazione Longtime. Riconoscimento indipendente assegnato a prodotti progettati per essere riparabili e destinati a una lunga vita operativa.

Cuffie Fairbuds XL 2025: ecco la novità di Fairphone

Dal punto di vista tecnico, le cuffie utilizzano driver dinamici da 40 mm. Con risposta in frequenza compresa tra 20 Hz e 20 kHz. Ed anche impedenza di 32 ohm. Il supporto ai codec SBC, AAC e aptX HD consente la trasmissione audio in alta qualità su connessione Bluetooth 5.1. Con funzionalità multipoint per il collegamento simultaneo a due dispositivi. È presente la cancellazione attiva del rumore (ANC), affiancata da una modalità ambiente. Mentre il sistema di comunicazione si affida a sei microfoni. L’autonomia raggiunge le 30 ore con ANC disattivato e le 26 ore con ANC attivo.

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Un’attenzione specifica è stata riservata al comfort. L’archetto utilizza un tessuto a rete con caratteristiche di traspirabilità. Mentre i cuscinetti combinano materiali pensati per ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato. Le cuffie sono certificate IP54, risultando resistenti a polvere e spruzzi d’acqua.

La sostenibilità rappresenta un altro elemento a favore. Le Fairbuds XL 2025 impiegano 50% di materiali equosolidali e riciclati. Con terre rare riciclate al 100% nei magneti e negli speaker. Più del 90% dell’alluminio e oltre l’80% della plastica utilizzati provengono da materiali riciclati. Mentre rame, cobalto e argento sono di origine equosolidale tramite crediti. L’assemblaggio avviene in stabilimenti alimentati da energia verde. Inoltre, Fairphone dichiara un impatto RAEE neutro, riciclando un dispositivo per ogni unità venduta.

La nuova versione delle cuffie vengono proposte nelle colorazioni Forest Green e Horizon Black e vendute al prezzo di 249 euro. Con una garanzia di due anni estendibile di un ulteriore anno tramite registrazione del prodotto.