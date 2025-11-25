Facebook nickname nei gruppi: arriva una nuova modalità per tutelare l’identità

Facebook ha introdotto una novità pensata per chi desidera maggiore controllo sulla propria identità all’interno dei gruppi: la possibilità di utilizzare un nickname al posto del nome reale. La funzione permette di essere riconoscibili senza esporre il proprio profilo principale, mantenendo comunque un legame visivo grazie a un avatar personalizzabile. L’obiettivo è offrire un equilibrio tra privacy e continuità nelle discussioni, evitando l’anonimato totale ma garantendo una certa distanza dal profilo pubblico.

Avatar, pubblicazione e limiti della nuova funzione

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Quando il soprannome viene attivato, questo diventa il nome predefinito nel gruppo per post, commenti e reazioni. Facebook consente la scelta di un’immagine profilo alternativa, caratterizzata da elementi grafici come sfondi colorati e un animale stilizzato con occhiali da sole, soluzione che ricorda gli “animali anonimi” presenti negli strumenti collaborativi di Google. La foto alternativa e il nickname sono visibili solo all’interno del gruppo, mentre Facebook e gli amministratori continuano a sapere chi si trova dietro l’identità alternativa.

La funzione si abilita durante la creazione di un nuovo post, dove l’opzione “Usa soprannome” si affianca alla modalità “Partecipa in forma anonima”, ancora disponibile per interventi saltuari. Quando viene scelto il soprannome, il sistema propone in automatico un nome e un avatar, lasciando comunque la possibilità di modificarli. Le modifiche sono però limitate: è consentito intervenire una volta ogni due giorni, e il cambio di nome non ha alcun effetto sui contributi pubblicati in precedenza. Per quanto riguarda la flessibilità, ogni gruppo può avere un nickname diverso, facilitando una gestione più mirata della propria identità online.

Ci sono anche limitazioni da considerare. Chi utilizza un soprannome non può accedere ai video in diretta, non può condividere contenuti e non può inviare messaggi privati. Queste restrizioni servono a mantenere un livello di sicurezza e tracciabilità all’interno della piattaforma.

Disponibilità e attivazione nei gruppi

La funzione dei soprannomi è già attiva a livello globale, ma diventa visibile solo dopo l’approvazione degli amministratori del gruppo. Una scelta che consente di adattare la novità alle dinamiche di ciascuna comunità, lasciando agli admin il controllo sull’adozione di questa nuova modalità.