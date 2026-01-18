Expert ti sorprende: sconti favolosi in un volatino straricco

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Tecnologia vera

Lo store Expert mette l’APPLE iPhone 16 128GB nero a €749,90, tentazione pura per chi ama il gesto rituale della pellicola appena tolta. Sul fronte del divertimento domestico spicca la NINTENDO Switch 2 a €469,90, mentre la sedia gaming ergonomica NACON ufficiale PlayStation PS5 a €169,90 promette sessioni lunghe e comode, affiancata dalle cuffie TRUST Gaming GXT 498 Forta per PS5 nere a €39,90, precise nei dettagli sonori. Per studio e lavoro c’è l’HP Laptop 15-fd0113nl a €529, pratico e affidabile. Il salotto cambia passo con la HISENSE Smart TV 75” 4K a €599, ampia e spettacolare.

In casa trovano spazio anche la lavatrice CANDY Ultra HCU2102DWB4/1-S a €299 e la DE LONGHI Magnifica S ECAM21.110.B a €279, profumi intensi fin dal primo caffè. Il ritmo delle mattine migliora con il ferro ROWENTA DW5310 a €59,90, mentre lo stile prende forma grazie all’IMETEC Bellissima Multi Styler a €39,90. Un insieme pensato per stimolare scelte rapide, entusiasmare e riempire il carrello con idee che lasciano il segno. L’energia delle offerte spinge curiosità, rende la scelta immediata e trasforma ogni acquisto in una decisione appagante, tra tecnologia brillante e soluzioni domestiche capaci di far dire sì senza esitazioni con carattere, qualità e sorpresa.