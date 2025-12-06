Expert: offerte tecnologiche per rendere il Natale speciale

C’è qualcosa che state cercando? Volete far dei regali super? Expert è qui e vi propone soluzioni che diano l’opportunità di non spendere troppo. C’è di tutto da Expert, sia per chi desidera vivere momenti di intrattenimento con immagini e suoni di qualità superiore, sia per chi ama il gaming e vuole il top tra le console moderne. Volete qualcosa che sia per solo per voi e che vi serva davvero? Anche chi lavora o studia a casa, con lo store, può trovare portatili potenti, mentre chi cerca uno smartphone moderno e performante può approfittare delle offerte dedicate. Non mancano strumenti per la casa e la cucina, ideali per semplificare le operazioni e portare innovazione negli spazi domestici, oltre a dispositivi per la cura personale. Queste proposte consentono di fare un regalo gradito, utile e attuale, capace di stupire come mai.
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Scelte eccezionali date da Expert per Natale
Tra le TV, segnaliamo diversi oggetti dati da Expert tra cui la LG OLED65B56LA 65” OLED AI Serie B5 a 1249 euro e la Samsung QLED Vision AI 50” a 449 euro, perfette per chi desidera immagini nitide e colori vivaci. I portatili comprendono il Samsung Galaxy Book4 15.6″ FHD Core7 a 699 euro, indicato per elevate prestazioni in ogni contesto. Gli appassionati di gaming possono optare per la Nintendo Console Switch OLED bianco a 329 euro o la PlayStation 5 Pro da Expert al costo unico di 699 euro, per esperienze di gioco avanzate.
Nel mobile, il Samsung Galaxy A56 5G 8+128GB Awesome Graphite è disponibile da Expert a 349,90 euro, mentre per la casa e la cucina troviamo il G3 Ferrari Forno Pizza Friggitrice ad Aria Grill a 299 euro, il Dyson V15 Detect Absolute New a 549 euro e il Philips Rasoio Elettrico Wet & Dry a 200 euro, tutti prodotti pensati per qualità e praticità.