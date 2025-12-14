Expert è sinonimo di sconti: scopri le offerte del nuovo volantino

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Prodotti e sconti esclusivi da Expert

Tra le proposte più interessanti Expert adesso c’è Apple iPhone 16e 128GB nero a 569,90 euro, perfetto per chi cerca prestazioni elevate. Per chi vuole combinare smartphone e accessori, Honor 400 smart (8/256GB) black con X7 Lite WH e TPU case a 169,90 euro è un’offerta da non perdere. Il portatile Samsung NP750XGJ-KG2IT a 549 euro unisce praticità e tecnologia, mentre il Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB argento a 349 euro è l’ideale per lavoro e intrattenimento.

I gamer troveranno vantaggiosi l’headset Trust GXT 488 Forze PS4 black solo da Expert a 24,90 euro e il Nacon Wired Compact Controller nero a 34,90 euro, e per i fan delle console portatili c’è la Nintendo Switch con Joy-Con rosso neon e blu neon a 279,90 euro. Per chi cerca il massimo in salotto, la Hisense Smart TV 65″ 4K a 399 euro è un vero affare, mentre la cucina diventa più pratica grazie alla Moulinex EZ801D friggitrice ad aria+grill XXL 6,5lt inox a 89,90 euro. Tutti prodotti che rendono lo shopping da Expert conveniente, semplice e soddisfacente.