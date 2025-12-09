Excel: ecco un update apposito per risolvere gli errori

Tutti coloro che sono pratici nell’utilizzo di Excel o comunque lo utilizzano da tantissimo tempo, sicuramente nel corso della loro esperienza saranno incappati in un errore, nello specifico parliamo di errori fatti dall’utente e segnalati dal software con diciture come #VALORE o #ESPANSIONE, questi errori erano e sono tuttora molto comuni e ovviamente un elemento imprescindibile per eliminarli e capire dove è situato l’errore per andare a correggerlo.

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Arriva l’update

Microsoft così ha pensato bene di fare ciò che ha fatto per Excel web anche nella versione per Windows, la società infatti ha recentemente rilasciato un update per gli utenti Insider contenenti un cambiamento molto importante, d’ora in avanti infatti sarà possibile visualizzare direttamente in app la natura dell’errore e dei dettagli in più in merito a quest’ultimo semplicemente scorrendo il mouse, quando si visualizza l’errore infatti sarà presente un piccolo triangolino verde e una volta passato il cursore su questo triangolino si aprirà una finestra di dialogo con ulteriori informazioni su quella tipologia di errore, in passato quel triangolino visualizzava il suggerimento di cercare informazioni direttamente sul web, una soluzione decisamente meno pratica e immediata.

Tutti gli utenti che dunque hanno aggiornato alla versione 2512 (build 19502.20000) del Canale beta possono già utilizzare la nuova funzionalità senza troppi problemi, potete anche testarlo voi stessi semplicemente inserendo all’interno di una cella un valore in grado di generare un errore per poi passare il cursore all’interno della nuova scheda dedicata a quest’ultimo, ovviamente l’arrivo nel canale beta lasci intuire che presto quest’ultima arriverà anche all’interno del canale stabile, tuttavia non c’è dato sapere quando considerato soprattutto che ci avviamo verso la fine dell’anno e sicuramente i ritmi dei lavori non saranno serrati come in altri momenti, di conseguenza fino a quel momento per gli utenti non iscritti al canale beta servirà soltanto pazientare fino all’arrivo dell’update.