EVO 250 di CoopVoce: naviga senza limiti a 9,90€ al mese!

Capita spesso di scorrere offerte telefoniche tutte uguali, piene di numeri, asterischi e promesse che suonano bene ma che poi, nella vita reale, diventano un’altra storia. Per questo l’offerta EVO 250 di CoopVoce colpisce più per quello che non fa che per quello che fa. Non urla, non cambia nome ogni tre mesi e soprattutto non ti costringe a stare all’erta aspettando la rimodulazione di turno. È una proposta piuttosto chiara, quasi rassicurante, in un mercato che invece vive di continui scossoni.

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CoopVoce EVO 250: 250 Giga, minuti illimitati e zero sorprese

EVO 250 è pensata per chi usa davvero lo smartphone ogni giorno, senza troppe strategie o limiti mentali. I 250 Giga non sono lì per fare scena, ma per permetterti di navigare, guardare video, lavorare in mobilità e usare hotspot senza quella sensazione costante di dover controllare i consumi. I minuti sono illimitati, gli SMS ci sono per chi ancora li usa, e tutto questo resta a 9,90 euro al mese. Non per un periodo promozionale, non “fino a nuova comunicazione”, ma per sempre. CoopVoce insiste molto su questo punto, e non a caso: è uno dei pochi operatori che può dire, con una certa tranquillità, di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti.

Anche l’attivazione segue la stessa filosofia semplice. Puoi mantenere il tuo numero senza complicazioni, scegliere se ricevere una SIM fisica o attivare una eSIM e fare tutto online, senza costi di spedizione. Se preferisci il contatto diretto, puoi passare da uno dei punti vendita Coop e concludere lì l’attivazione. Il costo iniziale è chiaro fin da subito e non nasconde sorprese: attivazione e primo mese portano a una spesa totale di 19,90 euro se parti da zero, leggermente meno se sei già cliente.

Un aspetto interessante riguarda l’utilizzo all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito puoi usare i tuoi Giga come se fossi in Italia per i primi trenta giorni di ogni viaggio. È una di quelle cose che non fanno notizia finché non ti servono davvero, magari mentre lavori da remoto o ti affidi al navigatore in una città che non conosci. In più, i numeri a sovrapprezzo sono bloccati, una scelta che tutela soprattutto da attivazioni indesiderate e brutte sorprese in bolletta.

Dal punto di vista della rete, CoopVoce si appoggia a una copertura che arriva al 99,8% del territorio, con tecnologia 4G e supporto VoLTE. In pratica, chiamate più nitide e la possibilità di continuare a navigare anche mentre sei al telefono. L’hotspot è incluso, senza limitazioni strane, e l’assistenza è disponibile via app, chat o telefono in qualsiasi momento.

In definitiva, EVO 250 non cerca di stupire con effetti speciali, ma punta a diventare una presenza stabile, affidabile, che fa quello che promette. E in un panorama dove cambiare offerta è diventato quasi uno sport, questa semplicità può essere, paradossalmente, il vero punto di forza.