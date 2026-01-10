Eurospin porta la tecnologia low cost sugli Smartwatch

Nel panorama della grande distribuzione, Eurospin continua a rafforzare la sua presenza anche nel settore tech. L’insegna ha inserito nel proprio store online due nuovi smartwatch entry-level, pensati per chi cerca funzioni smart di base senza spendere troppo. I modelli R5 e R6 condividono un approccio essenziale, ma includono una caratteristica ormai non scontata in questa fascia di prezzo. Il display AMOLED. Entrambi sono compatibili con smartphone Android e iOS e possono essere acquistati esclusivamente online.

La consegna avviene a domicilio oppure tramite ritiro gratuito nei punti vendita aderenti al servizio Clicca e Ritira. L’obiettivo è chiaro. Offrire dispositivi semplici, accessibili e immediati. Non si parla di funzioni avanzate o ecosistemi complessi. La proposta è rivolta a utenti poco esigenti o a chi desidera un primo smartwatch. In questo segmento il prezzo resta l’elemento decisivo. Eurospin prova a distinguersi puntando su uno schermo di qualità e su un design curato. La strategia segue quella già vista con altri prodotti tecnologici a marchio distribuzione. L’attenzione è più sull’esperienza base che sulle prestazioni elevate. Il risultato è una gamma che mira alla praticità.

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Smartwatch dell’Eurospin R5 e R6: differenze, prezzi e caratteristiche

Il modello R6 rappresenta la proposta più completa della coppia. È venduto a 39,99 euro e presenta dimensioni più generose. Il display AMOLED misura 1,43 pollici e garantisce una buona leggibilità. Il design è sportivo, con cassa argento o nera e dettagli sulla ghiera. I cinturini sono disponibili in nero e blu. All’interno troviamo 128 MB di memoria, sufficienti per dati e notifiche. La gestione avviene tramite l’app daFit, necessaria per la sincronizzazione.

Le funzioni includono il conteggio dei passi e il monitoraggio dell’attività fisica. Non mancano le notifiche smart dallo smartphone. Il modello R5 punta invece sulla compattezza. Costa 29,99 euro ed è pensato per un pubblico più attento allo stile. Il display AMOLED da 1,19 pollici riduce l’ingombro al polso. Anche qui la memoria interna è da 128 MB. Le funzioni restano simili, con monitoraggio dell’attività e parametri di base per la salute. Il design è più elegante, con colorazioni nero e rosa. In entrambi i casi l’autonomia e i sensori restano essenziali. Non sono dispositivi pensati per sport avanzati. La forza sta nel prezzo e nella semplicità d’uso. Eurospin amplia così la propria offerta tecnologica, puntando su un equilibrio tra costo contenuto e funzioni indispensabili.