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Euronics ti fa vivere i grandi sconti: scopri il super volantino

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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L’aria che si respira tra le pagine del volantino è frizzante! Euronics orchestra proposte che mettono insieme tecnologia, casa e intrattenimento. Non c’è spazio per la noia: ogni offerta sembra pensata per dare una scossa al carrello e portare una ventata di novità tra le mura domestiche. Il tono è leggero, l’energia contagiosa, e la varietà rende semplice trovare qualcosa che faccia dire “lo voglio”. Tra schermi, console, elettrodomestici e computer, la selezione appare studiata per valorizzare il tempo libero e il lavoro con una marcia in più. Il risultato è un insieme dinamico che premia la voglia di rinnovare e di concedersi novità, senza esitazioni né ripensamenti.

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Offerte che spingono all’azione subito

Il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB in grigio fa parlare di sé a 199 euro, con spazio e prestazioni che invitano a lunghe sessioni di lettura e note digitali. La combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 riporta entusiasmo puro a 54,90 euro, ideale per serate di gioco cariche di adrenalina. La Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q si propone a 229 euro, pronta a dare profondità e dettaglio alle immagini di ogni visione.

Ordine e design trovano posto con la tastiera e mouse Logitech MK470 a 39,90 euro, mentre chi ama la guida virtuale guarda al volante Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La casa si rinnova con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e con il frigorifero combinato Samsung a 599 euro, presenza solida e affidabile. Per la produttività spicca l’Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, e il bucato trova ritmo con la Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Chiude il giro il Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro, tentazione concreta che completa un quadro irresistibile firmato Euronics.

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