Euronics: tecnologia spettacolare per vivere ogni tuo sogno

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Il meglio per la tua casa

Quando pensi a Iron Man, pensi a invenzioni incredibili, schermi futuristici e gadget che sembrano usciti da un film. Da Euronics puoi vivere la stessa emozione, portando a casa la tecnologia più avanzata senza bisogno di armature high-tech! Immagina di entrare nel tuo salotto e di trovarlo trasformato in un vero e proprio cinema personale, dove ogni film, serie o partita prende vita con colori brillanti e dettagli mozzafiato. E non finisce qui: puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque con cuffie e speaker potenti, oppure catturare ogni momento di avventura con una action cam pronta a seguirti ovunque. Da Euronics la convenienza incontra la magia della tecnologia, rendendo ogni esperienza unica, avvincente e spettacolare. Non serve una tuta da supereroe, serve solo un po’ di curiosità e tanta voglia di divertirsi.

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Il meglio per la tua casa

Se vuoi un grande schermo, da Euronics il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″ UE98DU9070UXZT-GRAPHITE BLACK è la scelta perfetta a €1699, ideale per chi vuole vivere ogni film come al cinema. Per chi preferisce qualcosa di più compatto ma potente, l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ 75A69N-NERO è disponibile anche a €599, mentre gli amanti della perfezione delle immagini non possono inoltre lasciarsi sfuggire l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 65A86N 120Hz-NERO a €1099.

L’intrattenimento audio diventa straordinario con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W.CE7-Bianco a €149, gli Auricolari Bluetooth WFC510L.CE7-Blu a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B.CE7-Nero a €39,90. Per chi sogna il cinema in casa, i Videoproiettori EPSON EF-72-Rovere a €1259 e EF-61G-Verde ghiaccio a €699 regalano immagini nitide e spettacolari. Gli amanti dell’avventura possono poi anche affidarsi alla GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION (-RW)-Nero a €409, pronta a catturare ogni momento con dettagli incredibili.