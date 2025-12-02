Euronics: offerte imperdibili ad incasso per la casa e la cucina

Euronics sa cosa vuoi, davvero! Ci sono così tanti prodotti tra cui scegliere! Questa volta, però, ha davvero superato tutti con le sue promo sugli elettrodomestici più ricercati ad incasso, così favolosi che trasformeranno in un secondo la tua cucina. Se il tuo forno non cuoce neanche una pizza, se il tuo frigo scongela i tuoi gelati o se i tuoi fornelli ricordano quelli degli anni ’50, sappi che questo è il momento ideale per dare una svolta. Trovi i brand più rinomati ad i prezzi più bassi che ci siano in giro! Dai, su! Scegli la qualità più speciale, scegli di puntare su Euronics e saprai sempre di aver fatto bene! Ti scoccia andare in store? Allora acquista sul sito e fatti un bel regalo di Natale, uno come si deve quest’anno e non i soliti calzettoni di lana.

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Prodotti e promozioni imperdibili ora da Euronics

Tra le proposte più interessanti adesso di Euronics troviamo la BOSCH Lavastoviglie SMH4EVX09E Classe B 14 Coperti a 549 euro, ideale per chi cerca affidabilità e spazio. Il BOSCH Piano in vetro ceramica ad induzione PVS831B16E-Nero è disponibile a 1499 euro, perfetto per cucinare con precisione. Gli amanti dei forni possono scegliere il HISENSE Forno incasso elettrico BI350XPZ Classe A+-Inox da Euronics a 499 euro, mentre la HISENSE Lavastoviglie incasso HV16C Classe C 16 coperti-Bianco è proposta a 399 euro.

Per chi desidera un frigorifero efficiente, il CANDY Frigorifero 1 porta CNBQL3518EV Classe E 268 lt-Bianco è offerto a 389 euro, abbinabile al CANDY Piano cottura elettrico KRCDJ642 59 cm-Nero da Euronics a 190 euro. I piccoli elettrodomestici non mancano: il WHIRLPOOL Forno microonde COOK20 MWP 103 SB-Nero, Argento è adesso da Euronics a 89,90 euro, mentre il HISENSE Forno microonde 20 lt H20MOMBS4HG-Specchio costa 114 euro.