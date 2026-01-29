Euronics ha quel che cerchi: OFFERTE esplosive per tutti i gusti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Tecnologia da Oscar a prezzi incredibili

Immagina di entrare nel mondo di Iron Man, tra effetti speciali mozzafiato e azione senza sosta. Ora pensa che tutto questo può succedere direttamente nel tuo salotto grazie alle incredibili promozioni di Euronics. Dal super schermo gigante alle cuffie più comode, ogni dettaglio è pensato per farti vivere un’esperienza unica, proprio come quella dei film Marvel. La magia dei colori, la potenza dell’audio e la nitidezza delle immagini non sono più un sogno: grazie alle offerte Euronics puoi portarti a casa il massimo dell’intrattenimento senza svuotare il portafoglio. Dai film ai videogame, dagli eventi sportivi ai momenti di relax, ogni istante diventa spettacolare.

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Tecnologia da Oscar a prezzi incredibili

Se vuoi il grande spettacolo, il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″ UE98DU9070UXZT-GRAPHITE BLACK è il protagonista assoluto a €1699, perfetto per vivere ogni film come al cinema. Per chi ama un formato più compatto ma potente, l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ 75A69N-NERO ti stupisce inoltre a €599, mentre la qualità dell’immagine raggiunge l’eccellenza con l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 65A86N 120Hz-NERO a €1099.

L’intrattenimento audio diventa poi straordinario con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W.CE7-Bianco a €149, gli Auricolari Bluetooth WFC510L.CE7-Blu a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B.CE7-Nero a €39,90. Per chi sogna il cinema in casa, i Videoproiettori EPSON EF-72-Rovere a €1259 e EF-61G-Verde ghiaccio a €699 regalano immagini nitide e spettacolari. Gli amanti dell’avventura e dell’azione possono contare sulla GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION (-RW)-Nero a €409, pronta a catturare ogni momento con dettagli incredibili. Con Euronics, la tecnologia diventa spettacolo: ogni prodotto è pensato per trasformare la tua casa in un vero e proprio set cinematografico, dove tu sei il protagonista assoluto.