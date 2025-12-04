Esselunga: un catalogo ampio per regalarti le migliori offerte

Un periodo ricco di opportunità attende chi visita Esselunga, grazie a una serie di promozioni pensate per offrire valore, qualità e una scelta davvero ampia nei settori della tecnologia e della casa. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere a disposizione prodotti affidabili, scelti per rispondere a necessità diverse senza superare il budget. L’approccio attento dello store consente di esplorare numerose categorie, dalle apparecchiature domestiche agli articoli dedicati alla cura personale, fino ai dispositivi digitali più apprezzati. Ogni proposta è stata selezionata con l’obiettivo di combinare comfort, semplicità d’uso ed efficienza, valorizzando marchi riconosciuti e soluzioni che puntano a un rapporto tra qualità e prezzo ben equilibrato.

Da Esselunga trova spazio un assortimento che permette di integrare nella propria abitazione elettrodomestici pratici e accessori moderni, perfetti per gestire le varie attività con maggiore serenità. A ciò si aggiungono articoli dedicati al benessere, strumenti tecnologici per chi desidera mantenere un controllo costante sulle proprie attività e dispositivi pensati per arricchire momenti di relax o intrattenimento.

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Promo scoppiettanti da Esselunga

Esselunga propone l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power a 123,99 euro, pensato per garantire praticità ed efficienza. Per il benessere, è disponibile la pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 euro, ideale per distendere la muscolatura. Per la cura dei capelli si trova il phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 euro, mentre gli appassionati del caffè possono scegliere la macchina Jolie Evo Lavazza a 78,99 euro.

La tecnologia da polso è rappresentata dallo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 euro. Per la casa spiccano la stampante HP Deskjet a 39,99 euro e il giradischi Victrola a 49,99 euro, esclusivo dello store. La selezione si completa con le cuffie JBL Tune a 27,99 euro e con gli smartphone Samsung Galaxy A17 a 198 euro, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 euro e Samsung Galaxy S25 FE a 448 euro, una gamma che unisce tecnologia aggiornata e prezzi proporzionati.