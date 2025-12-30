Esselunga: tecnologia in promozione a PREZZI STRACCIATI fino a domani

Le scelte tecnologiche di Esselunga parlano di innovazione accessibile, con soluzioni che colpiscono per originalità e prezzo. Non ti incuriosisce pensare a quanto possa cambiare la giornata grazie a strumenti intelligenti e piccoli dispositivi sorprendenti? Qui tutto invita a esplorare la tecnologia a tutto tondo, in ogni sua forma. Tra elettrodomestici, strumenti per il benessere, dispositivi smart e accessori per la musica, Esselunga propone un assortimento che cattura l’attenzione e regala stimoli nuovi a chi ama la tecnologia. Ogni prodotto ha un perché e ogni scelta diventa una possibilità per aggiungere energia agli spazi della tua casa. Cosa scegliere? Beh, si può sempre approfittare e fare una spesa intelligente, unica e che avveri ogni desiderio.

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Tech da scoprire a prezzi ultra bassi da Esselunga

Tra le offerte di Esselunga gli smartphone attirano subito l’attenzione: lo ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 € sorprende per prezzo e accessibilità, mentre il Samsung Galaxy A17 a 198 € offre un equilibrio piacevole e immediato. Per chi desidera caratteristiche più avanzate, il Samsung Galaxy S25 FE a 448 € porta novità senza esagerazioni. La casa trova soluzioni con l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €, compatto ma potente. Per il benessere personale ci sono il Beurer MG 89 2025 a 35,99 € e il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 €, strumenti intelligenti da usare con facilità.

In cucina la Jolie Evo Lavazza a 78,99 € rende ogni pausa più interessante, mentre per la musica puoi scegliere le JBL Tune a 27,99 € o il Victrola a 49,99 €, entrambe scelte con personalità. Per stampare senza complicazioni c’è la HP Deskjet a 39,99 €, e al polso spicca l’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, dettaglio smart che impreziosisce ogni momento. Tutto questo da Esselunga, dove ogni proposta aggiunge energia e carattere alla tecnologia.