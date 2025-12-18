Esselunga: idee hi tech per un Natale extra conveniente

Arriva il Natale e scoppia la voglia di comprare! Dove andare allora se non da Esselunga? L’attenzione verso i dettagli e la scelta di brand noti rendono ogni acquisto più sicuro, specialmente in un momento dell’anno in cui i regali assumono un significato importante. La tecnologia entra nelle case come supporto concreto alle attività domestiche, al relax e alla comunicazione, offrendo soluzioni moderne e facili da usare. Esselunga costruisce le sue proposte natalizie pensando a differenti necessità, dall’organizzazione della casa al tempo libero, passando per il benessere personale. Le offerte disponibili permettono di anticipare gli acquisti o completare i doni senza stress, contando su prezzi bassi e vantaggiosi.

Questo periodo diventa così un’opportunità per rinnovare alcuni strumenti utili o per sorprendere con articoli apprezzati da tutte le età. La varietà delle promozioni consente poi una grandiosa scelta, ovviamente mantenendo sempre un ottimo rapporto tra costo e prestazioni. Affidarsi a Esselunga significa puntare su una lista di device pazzesca, capace di rendere il Natale ancora più speciale!

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Da Esselunga trovi solo il meglio

Per la casa è disponibile da Esselunga in esclusiva l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €, mentre il relax è garantito dalla Beurer MG 89 2025 a 35,99 €. La cura dei capelli trova spazio con il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € e il caffè con la Jolie Evo Lavazza a 78,99 €. Esselunga propone anche il Victrola a 49,99 €, le JBL Tune a 27,99 €, lo Amazfit Bip 6 a 64,90 € e la HP Deskjet a 39,99 €. Per la telefonia si distinguono ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, Samsung Galaxy A17 ora da Esselunga al prezzo basso di 198 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 €, pensati per chi desidera prestazioni aggiornate.