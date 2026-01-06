Entropia vs correlazioni: la nuova teoria che ridisegna il tempo

Se provassimo a riavvolgere il nastro della nostra vita come se fosse un vecchio film, ci accorgeremmo subito che qualcosa non quadra. Un bicchiere che cade si frantuma in mille pezzi, ma non abbiamo mai visto quei frammenti ricomporsi da soli per tornare integri sul tavolo. È quella che i fisici chiamano la “freccia del tempo”, una direzione obbligata che ci trascina dal passato verso il futuro senza possibilità di inversione. Ma la cosa davvero assurda è che, se andassimo a guardare le leggi fondamentali che governano gli atomi e le particelle, scopriremmo che per loro il tempo è quasi un’opinione: le equazioni funzionano benissimo in entrambi i sensi.

La freccia del tempo spiegata dai legami quantistici tra le particelle

E allora, da dove nasce questa nostra prigione temporale? Per decenni ci siamo accontentati della risposta basata sull’entropia, ovvero sull’idea che l’universo tenda naturalmente verso il disordine. Ma un gruppo di ricercatori della Hainan University, in uno studio che sta facendo discutere i corridoi della scienza all’inizio di questo 2026, ha deciso di scavare più a fondo, cercando la risposta nel cuore della meccanica quantistica. Il loro lavoro, pubblicato su Annals of Physics, suggerisce che il tempo non scorra in avanti perché lo abbiamo deciso noi o perché l’universo è “disordinato”, ma a causa di come le informazioni si intrecciano tra loro.

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Il punto di svolta di questa teoria è il concetto di correlazione. Nel mondo microscopico, nulla è davvero isolato. Le particelle continuano a scambiarsi informazioni, creando legami sempre più complessi e intricati. Secondo i fisici cinesi, è proprio questo accumulo di legami a creare il “prima” e il “dopo”. Una volta che le particelle hanno interagito, l’informazione sul loro stato iniziale non scompare, ma si disperde in modo così caotico e profondo che diventa praticamente irrecuperabile. È come mescolare una goccia d’inchiostro in un bicchiere d’acqua: l’inchiostro è ancora lì, ma non c’è modo di rimetterlo insieme in una singola goccia.

La cosa affascinante è che questa spiegazione non cancella quello che sapevamo prima, ma aggiunge un tassello mancante. Non serve un osservatore esterno che guardi il tempo scorrere per dargli una direzione; è il sistema stesso che, evolvendosi, “scrive” la sua storia in modo irreversibile attraverso queste connessioni quantistiche. Sun Changpu e il suo team sostengono che questo approccio possa finalmente gettare un ponte tra le bizzarrie dei quanti e la realtà solida e lineare che viviamo ogni giorno.

In fondo, questa scoperta ci ricorda che il tempo non è solo una linea su un calendario, ma il risultato di un dialogo infinito tra le particelle che compongono tutto ciò che vediamo. Forse non potremo mai costruire una DeLorean per tornare indietro, ma ora iniziamo a capire perché l’universo sia così geloso dei suoi ricordi da non permetterci di riviverli.