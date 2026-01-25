Elon Musk: il clamoroso sondaggio su RyanAir

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Possibile provocazione

Come ben sapete, se parliamo di imprevedibilità certamente Elon Musk risulta assolutamente iscrivibile a questo aggettivo, il noto proprietario di Tesla infatti non è nuovo a colpi di scena assoluti e recentemente ha aperto le porte per quello che potrebbe essere l’ennesimo trucco di magia che lascerebbe tutti senza parole, stiamo parlando della possibilità che quest’ultimo acquisti Ryanair.

Tutto nasce da un sondaggio su X che proprio Elon Musk ha pubblicato di recente e che è stato visualizzato da oltre 32 milioni di persone, all’interno di questo sondaggio l’uomo chiede alla propria community se dovrebbe o meno procedere all’acquisto di Ryanair, attualmente ad aver risposto sì è oltre l’80% di coloro che hanno votato, segnale inequivocabile che la vittoria del sì è altamente probabile, al termine di tutto ciò ovviamente l’uomo dovrà scoprire le carte e far capire se si è trattato di una semplice goliardia o se la reale intenzione di acquistare la compagnia low cost più importante d’Europa è vera.

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Possibile provocazione

Tralasciando le ipotesi c’è da considerare che tutto ciò potrebbe anche semplicemente essere una provocazione dopo aver incassato il no proprio da Ryanair per un eventuale installazione di antenne Starlink sui propri aerei per permettere agli utenti di connettersi a Internet durante il volo, Ryanair rifiutò questa possibilità dal momento che dichiarò che quest’ultima avrebbe comportato più costi che benefici dal momento che la presenza di un’antenna sulle fuso oliere avrebbe abbassato l’efficienza aerodinamica aumentando i costi in termini di carburante del 2%, aumento non giustificabile dai benefici dal momento che generalmente i voli Ryanair si occupano di distanze brevi o medie che per l’appunto non rendono l’assenza di Internet un qualcosa di così problematico per gli utenti, per Ryanair infatti per un paio di ore si può comodamente fare a meno della connessione e anzi puntare a rilassarsi.

Musk non aveva preso bene questa risposta, mostrandosi particolarmente infastidito, dunque è altamente probabile che il suo post su X sia una provocazione del tipo se non sarà Ryanair ad andare da Starlink sarà quest’ultima ad andare da Ryanair.