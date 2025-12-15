Elettrodomestici da cucina su AliExpress: prezzi in picchiata fino al 73%

AliExpress ha appena attivato una serie di sconti su molti elettrodomestici da cucina, che in alcuni casi arrivano fino al 73%. Non sono promozioni eterne, ma pensate appositamente per il periodo natalizio: si va dalla friggitrice ad aria multifunzione al tritacarne elettrico professionale, passando per soluzioni smart che eliminano il bisogno di fermarsi al bar ogni mattina. È il momento giusto per qualche acquisto senza rimpiangere il Black Friday.

Forno a Microonde PYRAMIDEA Digitale 20L 800W con Porta Specchiata

Un microonde da 800W con capacità di 20 litri può sembrare standard. Ideale per qualsiasi cucina, il design pulito elimina quell’effetto forno anni ’90” che certi modelli ancora si trascinano.

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Friggitrice ad Aria 7-in-1 Aigostar Cube 7L 1900W con Touch Panel

Capacità da 7 litri e 1900W di potenza trasformano questa Aigostar in un forno compatto che frigge, arrostisce, griglia e tosta senza bisogno di olio. Il pannello LED touch offre 7 programmi preimpostati: basta un tocco per ottenere patatine croccanti o pollo arrosto senza dover consultare il manuale. Il cestello antiaderente si smonta e va in lavastoviglie. Perfetta per famiglie o per chiunque voglia mangiare più sano senza rinunciare al gusto.

Disponibile in offerta a 42,74€ con un risparmio del 73% rispetto ai 156,88€: Acquista qui.

Macchina Caffè Portatile 3-in-1 con Display Digitale e Riscaldamento Wireless

Compatibilità con capsule Nespresso, Dolce Gusto e caffè in polvere, il tutto in un dispositivo wireless da 600 grammi alimentato da una batteria da 7500mAh. La pompa da 15 bar garantisce un’estrazione da espresso vero, mentre il display digitale mostra temperatura e stato in tempo reale. Si ricarica via USB e prepara diverse tazze con una singola carica.

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Tritacarne Elettrico con 3 Dischi in Acciaio Inox per Cucina

Motore elettrico e tre dischi in acciaio inox per scegliere la grana del macinato: fine per polpette, media per ragù, grossa per salsicce. Include accessori per preparare biscotti e insaccati fatti in casa.

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Avviatore Batteria Auto 2000A Power Bank Emergenza 12V

Corrente di picco da 2000A sufficiente per avviare qualsiasi auto, moto o camper a benzina e diesel da 12V, anche con temperature sotto zero. Funziona anche da power bank per ricaricare smartphone e tablet, e include una torcia LED per emergenze notturne. Da tenere sempre nel bagagliaio per evitare di chiamare soccorso stradale per una batteria scarica. Compatto, autonomo e multifunzione.

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