Ehiweb Mobile aggiorna il catalogo con nuove offerte con 5G

L’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile ha da poco aggiornato la sua proposta con alcune novità di rilievo. L’operatore, in particolare, ha da poco aggiunto al suo catalogo la prima offerta che permette di navigare con connettività 5G. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Ehi! 200 Giga. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Ehiweb Mobile propone la sua prima offerta per navigare con connettività 5G

È stata da poco aggiunta al catalogo di Ehiweb Mobile una nuova offerta di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Ehi! 200 Giga. Quest’ultima è la prima offerta dell’operatore virtuale a garantire la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. L’operatore ha poi rimosso dal catalogo l’offerta per navigare in 4G denominata Ehi! 150 GB 4G.

Nello specifico, con la nuova offerta Ehi! 200 Giga gli utenti potranno avere accesso ogni mese a ben 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione messe a disposizione dall’operatore alla massima velocità disponibile con il 5G Full Speed. Oltre a questo, l’offerta metterà a disposizione degli utenti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 9,95 euro al mese.

Come già detto, l’operatore sta comunque continuando a proporre altre offerte di rilievo. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata Ehi! 20 Giga. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente fino a 20 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi fino a 5 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti illimitati per chiamare tutti i numeri. In questo caso, l’offerta prevede un costo per il rinnovo pari a 6,95 euro al mese.