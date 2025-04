Ehiweb Mobile, ritorna promo FOLLE con 150 GB

Nel settore della telefonia mobile la guerra è quanto mai aperta. I vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano si sfidano infatti ogni giorno con numerose offerte estremamente vantaggiose. Tra questi, spicca in questi giorni l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha infatti fatto tornare da poco disponibile una delle sue offerte folli, ovvero EHI! 150 Giga FLASH. Vediamo qui di seguito cosa include.

Ehiweb Mobile, ritorna una delle offerte folli dell’operatore con 150 GB

In questi ultimi giorni è tornata a disposizione degli utenti una delle offerte folli dell’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama EHI! 150 Giga FLASH. Quest’ultima è stata disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore fino alla fine del mese di febbraio 2025.

Ora, a distanza da un mese dalla sua scadenza, l’operatore virtuale ha deciso di farla ritornare nuovamente disponibile. Per tutti gli interessati ci sarà tempo fino alla fine del mese di aprile 2025 per poterla attivare. Successivamente, bisognerà capire se l’operatore deciderà di prorogare ulteriormente o meno la disponibilità di questa offerta mobile.

Nello specifico, con EHI! 150 Giga FLASH gli utenti avranno a disposizione ogni mese un grande quantitativo di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. Si tratta infatti di ben 150 GB, i quali saranno utilizzabili per navigare con una connettività pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi fino a 10 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti che decideranno di attivare questa offerta dovranno sostenere un costo di 9,95 euro al mese.

Una spesa tutto sommato contenuta, data la grande quantità di giga messa a disposizione degli utenti. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti di Ehiweb Mobile, sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero sia da chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta sarà attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore, anche se sarà previsto un costo di attivazione di 10 euro.