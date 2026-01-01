Due collisioni stellari osservate da Hubble cambiano l’astronomia

A soli venticinque anni luce dalla Terra, lo spazio ha mostrato un fenomeno mai documentato prima. Attorno alla stella Fomalhaut, gli astronomi hanno osservato i segni diretti di collisioni cosmiche. Non si tratta di simulazioni o ipotesi teoriche. Le immagini di Hubble raccontano impatti reali tra grandi corpi solidi. È la prima prova visiva di eventi simili oltre il Sistema solare. Fomalhaut è considerata da anni un laboratorio naturale per lo studio planetario. Il sistema è circondato da un ampio disco di detriti. Proprio lì sono emerse le tracce delle collisioni. Le osservazioni coprono un arco temporale di quasi vent’anni. Un primo segnale è stato individuato nel 2004. Un secondo evento è apparso nel 2023. In entrambi i casi, gli strumenti hanno rilevato una sorgente luminosa compatta. Non erano pianeti o stelle. Era polvere generata da impatti violenti.

Questa polvere riflette la luce della stella. Così diventa visibile ai telescopi. Gli astronomi hanno seguito la lenta espansione delle nubi. Ogni collisione ha lasciato un’impronta distinta. I protagonisti erano planetesimi di grandi dimensioni. Corpi simili ad asteroidi e comete. Le stime parlano di diametri superiori a sessanta chilometri. Dimensioni enormi su scala planetaria. Eventi del genere sono rari nella percezione umana. Nello spazio, invece, sono parte dell’evoluzione naturale. Collisioni simili contribuiscono alla nascita dei pianeti.

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Hubble riscrive la storia di Fomalhaut e dei pianeti

Le immagini cruciali sono state ottenute dal telescopio spaziale Hubble. La sua osservazione nella luce visibile è stata determinante. Grazie a Hubble, gli scienziati hanno seguito l’evoluzione delle nubi nel tempo. Lo studio è guidato dall’astronomo Paul Kalas.

Kalas osserva Fomalhaut da oltre trent’anni. Nei primi anni 2000 individuò un punto luminoso nel disco. All’epoca fu interpretato come un possibile esopianeta. Venne chiamato Fomalhaut b. Oggi quella lettura cambia radicalmente. Quel segnale era probabilmente il residuo di una collisione. Anche l’evento osservato nel 2023 conferma questa ipotesi. Il confronto tra i due impatti è particolarmente prezioso. Permette di stimare la frequenza di questi eventi distruttivi. Fomalhaut ha circa 440 milioni di anni. È una stella giovane su scala cosmica. Per questo viene paragonata al giovane sistema solare. Osservarla equivale a guardare il nostro passato remoto. Anche attorno al Sole avvenivano scontri continui. Da quei processi sono nati pianeti e lune. Secondo Kalas, il disco potrebbe apparire ricco di lampi nel tempo. Una sorta di scintillio prodotto da collisioni ripetute. Ogni evento racconta una fase della costruzione planetaria. Hubble ha permesso di trasformare modelli teorici in immagini reali.