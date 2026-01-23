Droni con spray al peperoncino per allontanare gli orsi

L’uso dei droni sta entrando in una fase nuova ma potenzialmente decisiva per la convivenza tra esseri umani e fauna selvatica. In diverse aree del Giappone droni equipaggiati con spray al peperoncino sono utilizzati per scoraggiare la presenza degli orsi vicino a centri abitati, campeggi e infrastrutture. L’obiettivo è allontanare gli animali senza ferirli e senza ricorrere a metodi letali.

L’aumento delle interazioni tra orsi e comunità umane è legato a più fattori. Come espansione urbana, cambiamenti climatici, scarsità di cibo naturale e gestione inefficace dei rifiuti. In quest’ottica, la tecnologia viene vista come un possibile alleato per ridurre i conflitti, proteggendo sia le persone sia gli animali.

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Come funzionano i droni “anti-orso”

I droni utilizzati in questi test sono generalmente modelli commerciali modificati. Dispongono di un piccolo serbatoio pressurizzato contenente spray al peperoncino. Molto simile a quello usato dalle guardie forestali. Una volta individuato l’orso tramite videocamera e sensori, il drone può avvicinarsi mantenendo una distanza di sicurezza e rilasciare il prodotto.

Il peperoncino non causa danni permanenti, ma genera un forte fastidio temporaneo agli occhi e all’olfatto, spingendo l’animale ad allontanarsi rapidamente. Rispetto a sirene, petardi o veicoli, il drone ha il vantaggio di essere più preciso, meno invasivo e ripetibile, senza abituare l’orso a una minaccia statica.

Inoltre, questi sistemi possono essere integrati con software di tracciamento e mappatura, permettendo di monitorare i movimenti degli animali nel tempo e prevenire situazioni di rischio prima che degenerino.

Limiti e questioni etiche

Nonostante le promesse, la nuova tecnologia non convince tutti. Alcuni esperti e ambientalisti di fauna selvatica sottolineano che l’uso improprio dei droni potrebbe stressare eccessivamente gli animali, soprattutto se impiegato con troppa frequenza o senza criteri chiari. C’è anche il rischio che l’orso associ l’uomo a una minaccia costante, modificando in modo imprevedibile il suo comportamento.

Altri osservatori, però, vedono nei droni un compromesso più sostenibile rispetto alla cattura o all’abbattimento degli esemplari considerati “problematici”. In un momento storico in cui la tutela della biodiversità è sempre più centrale, soluzioni non letali e tecnologiche stanno guadagnando terreno anche nelle politiche pubbliche.

Il futuro di questi droni dipenderà da regolamentazioni, test a lungo termine e dall’integrazione con strategie più ampie di gestione del territorio.