Drone CA-1EA, il colosso tedesco che acceca i radar senza sparare

Mentre l’Europa prova a ritagliarsi una propria indipendenza in campo militare, complici gli scossoni geopolitici degli ultimi anni, spunta un progetto che racconta bene questa nuova ambizione. Si tratta del drone tedesco CA-1EA, un velivolo senza pilota da 4 tonnellate pensato per un compito tanto specifico quanto strategico, mandare in tilt i radar nemici. Niente missili, niente proiettili. Solo guerra elettronica pura, capace di confondere le difese avversarie e aprire la strada agli altri aerei.

Dietro a tutto questo c’è Helsing, azienda tedesca che ha presentato il mezzo a Berlino. Il CA-1EA è un aeromobile autonomo a motore singolo, una macchina imponente che punta a infilarsi tra i sistemi di sorveglianza nemici per offuscarli. Radar e sensori vengono accecati, mentre i caccia tradizionali possono muoversi in sicurezza dentro corridoi aerei creati apposta nelle zone più calde. Un lavoro silenzioso ma decisivo, di quelli che cambiano l’esito di una missione ancora prima che inizi davvero lo scontro.

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Una base comune e un orizzonte fissato al 2031

Il progetto poggia su un’architettura condivisa, e qui sta una delle sue carte vincenti. Il CA-1EA nasce infatti dalla struttura del già conosciuto CA-1 Europa, di cui rappresenta una variante dedicata alla guerra elettronica. Costruire su una piattaforma già esistente significa accelerare i tempi e contenere i costi, due aspetti tutt’altro che secondari quando si parla di programmi militari di questa portata. Lo sviluppo è già partito e l’obiettivo è arrivare alla piena operatività entro il 2031. Una tabella di marcia ambiziosa, certo, ma che lascia il tempo di affinare ogni dettaglio di un mezzo destinato a operare fianco a fianco con i jet pilotati. L’idea di fondo è proprio questa, un sistema che non sostituisce l’aviazione tradizionale ma la potenzia, facendo da scudo invisibile contro le difese nemiche.

I riflettori si sono accesi durante l’Esposizione Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Berlino, vetrina perfetta per mostrare quanto l’industria europea stia cercando di colmare il divario con i giganti del settore. Stati Uniti e Cina restano i punti di riferimento globali, ma progetti come questo dimostrano che il vecchio continente non vuole più stare a guardare. Un velivolo da 4 tonnellate capace di rendere ciechi i radar avversari, del resto, non è esattamente una mossa di basso profilo.