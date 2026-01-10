Dreame Nebula Next 01: la supercar elettrica sorprende al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas, Dreame ha attirato l’attenzione con qualcosa di inatteso, portando sul palco tre automobili già complete. Due modelli appartengono alla gamma Kosmera, mentre il progetto più estremo prende il nome di Dreame Nebula Next 01 ed è inserito nel programma Project Star. L’azienda cinese, conosciuta a livello globale per i robot aspirapolvere, ha scelto così di mostrare una visione estesa della propria strategia tecnologica. Durante una presentazione dedicata sono emerse informazioni tecniche rilevanti che delineano una supercar elettrica pensata come laboratorio di soluzioni avanzate. Il concept non è stato associato a una produzione immediata, ma è stato descritto come piattaforma di sviluppo destinata a influenzare anche modelli futuri della stessa Dreame.

Design, quattro motori e prestazioni fuori scala

La Dreame Nebula Next 01 utilizza una carrozzeria in fibra di carbonio abbinata a un sistema di aerodinamica attiva. Il frontale è definito da fari sottili a forma di L, integrati con un ampio splitter che accentua l’impronta racing. Al posteriore trovano spazio un diffusore molto pronunciato, una firma luminosa a tutta larghezza e un grande spoiler fisso. I cerchi in lega a sei razze ospitano un impianto frenante con pinze gialle a vista. Secondo i dati comunicati, la struttura raggiunge una rigidità torsionale superiore a 45.000 Nm/grado, mentre il lavoro in galleria del vento avrebbe portato a un coefficiente aerodinamico di 0,185, valore particolarmente basso per una hypercar. L’abitacolo non è stato mostrato e non sono state diffuse informazioni sugli interni.

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Il comparto tecnico è dominato da un powertrain con quattro motori elettrici, uno per ruota, soluzione che consente una gestione estremamente precisa della trazione. La potenza complessiva supera i 1.900 cavalli, dato che colloca la Dreame Nebula Next 01 tra i concept elettrici più estremi mai visti. L’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi conferma l’impostazione radicale del progetto. È presente anche una modalità di guida denominata Super Boost, capace di fornire un incremento di potenza del 30% per brevi intervalli. Dreame ha indicato tempistiche orientative che guardano al 2027 per un possibile debutto su strada, sottolineando come molte delle tecnologie sviluppate per questo concept siano destinate a confluire nei modelli Kosmera.