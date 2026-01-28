Dragon Ball GT non è più canonico, arriva la conferma ufficiale

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Dragon Ball GT non è più parte della storia ufficiale. Scopri le ultime novità sull’universo di Dragon Ball e i suoi eventi recenti.

Il mondo di Dragon Ball sta cambiando in maniera importante e gli appassionati del manga e dell’anime si devono preparare ad una notizia inaspettata. Infatti, Dragon Ball GT non è più considerato canonico e, pertanto, non fa più parte della timeline ufficiale.

Questa notizia arriva direttamente dal recente evento Dragon Ball Genkidamatsuri tenutosi per la celebrazione del 40° anniversario del manga. La Toei Animation ha mostrato un filmato tributo alla storia creata da Akira Toriyama mettendo in evidenza alcune delle storie più importanti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

All’interno del video sono state mostrate alcune le scene più iconiche del manga e come le tavole abbiano preso vita nell’anime. Inoltre, l’occasione è stata perfetta anche per annunciare l’imminente adattamento di un nuovo arco narrativo per Dragon Ball Super: il Galactic Patrol Prisoner.

Dragon Ball GT non è più parte della storia ufficiale. Scopri le ultime novità sull’universo di Dragon Ball e i suoi eventi recenti.

Tuttavia, in questa occasione, è stata anche svelata la timeline ufficiale degli eventi ed è proprio questa rivelazione che ha lasciato tutti i presenti sorpresi. Di fatto, Dragon Ball GT non è citato in alcun modo, lasciando intendere che non faccia più parte della continuity ufficiale.

Alcuni indizi verso questa possibilità si sono avuti con Dragon Ball Super, opera in cui alcuni elementi erano in aperto contrasto con quanto visto in GT. Alcuni aspetti della storia sono stati completamente riscritti, creando una discontinuità che rendeva impossibile che le due opere potessero essere tra loro collegate.

Ulteriori conferme in questo senso arrivano dalla Toei Animation che ha posto particolare attenzione sugli anime prodotti internamente e legati al mondo dei Sayan. Tra questi spiccano Dragon Ball DAIMA, insieme ai film di Dragon Ball Super, mentre sono totalmente assenti riferimenti diretti a Dragon Ball GT e Super Dragon Ball Heroes.

Considerando tutti questi aspetti, il lancio di Dragon Ball DAIMA potrebbe essere il motivo che ha consentito alla Toei Animation il superamento di GT. All’interno di DAIMA vengono ripresi alcuni concetti tipici di GT come Goku che torna bambino e la trasformazione in Super Saiyan 4. Tuttavia, la loro messa in scena diverge nettamente da quanto visto in GT, portando così alla rimozione dal canone ufficiale.