DOOM: The Dark Ages, l’espansione Revelations arriva il 7 luglio 2026

DOOM: The Dark Ages ha finalmente svelato la sua attesa espansione durante l’Xbox Games Showcase 2026, andato in scena come parte del Summer Game Fest. Il nome scelto per questo nuovo contenuto scaricabile è Revelations, e arriverà a portare con sé un’intera campagna inedita, pronta a far riprendere in mano l’arsenale a chi non vedeva l’ora di tornare a squarciare demoni.

Quando arriva Revelations e su quali piattaforme

La data fissata è il 7 luglio 2026, e la cosa interessante è che Revelations non sarà un’esclusiva temporanea né arriverà a scaglioni. Il lancio avverrà infatti su tutte le piattaforme contemporaneamente, senza attese aggiuntive per chi gioca su un sistema piuttosto che su un altro. Una scelta che fa piacere, soprattutto considerando quanto spesso capiti il contrario con altri titoli di peso.

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Per chi a suo tempo aveva messo le mani sulla Premium Edition di The Dark Ages, l’espansione rappresenta un valore aggiunto già messo in conto. Quel pacchetto, comprato al momento dell’uscita del gioco lo scorso anno, includeva proprio l’accesso ai contenuti futuri come questo. Insomma, chi aveva investito un po’ di più all’epoca adesso si ritrova premiato senza dover sborsare nient’altro.

Un lancio da record per il franchise DOOM

Vale la pena ricordare il contesto in cui questa espansione si inserisce, perché non si tratta di un capitolo qualsiasi. The Dark Ages ha segnato il debutto più imponente mai registrato da un gioco della serie DOOM, un risultato niente male per un brand che di storia ne ha parecchia alle spalle. I numeri parlano chiaro: ben 3 milioni di giocatori si sono fiondati sul titolo fin dai primissimi momenti dopo l’uscita.

Una partenza del genere racconta bene quanto il pubblico fosse pronto e affamato di tornare nei panni dello Slayer. E proprio su questo slancio si appoggia Revelations, che promette di allungare l’esperienza con una campagna completamente nuova da affrontare. Non un semplice aggiustamento o qualche missione extra buttata lì, ma un capitolo aggiuntivo pensato per dare ai fan altre ore di gioco nello stile crudo e diretto che ha sempre contraddistinto la saga.