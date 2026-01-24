Donut Labs porta le batterie solid-state nel mondo reale

Inutile negarlo, siamo tutti un po’ stanchi di vivere con l’ansia della ricarica e di considerare il caricabatterie come un’estensione indispensabile del nostro corpo. Nonostante i passi da gigante fatti dall’industria tecnologica, l’autonomia resta il vero tallone d’Achille di ogni dispositivo che portiamo in tasca. Abbiamo processori che potrebbero gestire una missione spaziale e schermi così definiti da superare la realtà, eppure ci ritroviamo puntualmente a metà pomeriggio con quella fastidiosa icona rossa che lampeggia, supplicandoci di trovare una presa di corrente. È un paradosso che accettiamo con rassegnazione da anni, ma sembra che finalmente qualcuno abbia deciso di smettere di fare promesse e iniziare a mostrare fatti concreti.
Startup finlandese mostra il potenziale delle batterie solid-state
La notizia che arriva dalla Finlandia ha infatti quel sapore di svolta epocale che capita raramente nel settore tecnologico. Donut Labs non è solo l’ennesimo nome di una startup ambiziosa, ma la realtà che sta portando le batterie stato solido fuori dai laboratori polverosi per metterle direttamente nelle mani degli utenti. La cosa entusiasmante è che non stiamo parlando di una visione futuristica o di un rendering su qualche sito di crowdfunding, ma di un prodotto commerciale che si può effettivamente ordinare. Questo cambia completamente la narrazione, perché trasforma quello che era un sogno tecnico in una possibilità reale e immediata.
Per capire perché dovremmo emozionarci, bisogna guardare a cosa abbiamo usato finora. Le batterie agli ioni di litio sono state ottime compagne di viaggio, ma ormai hanno dato tutto quello che potevano. Sono ingombranti, si scaldano, degradano dopo pochi anni di cicli di ricarica e portano con sé sempre quel minimo rischio di instabilità che non ci fa dormire del tutto tranquilli. Passare allo stato solido significa eliminare la parte liquida interna per sostituirla con una struttura solida, molto più densa e sicura. In parole povere, significa poter infilare molta più energia nello stesso spazio, caricare il dispositivo in una frazione del tempo attuale e, soprattutto, non dover cambiare smartphone dopo due anni solo perché la batteria ha deciso di andare in pensione anticipata.
Il fatto che dietro questa impresa ci sia l’esperienza di chi ha già rivoluzionato il mercato dei wearable, come il co-fondatore di Oura, aggiunge un livello di credibilità fondamentale. Al CES Las Vegas hanno dimostrato che il loro approccio non è solo efficace, ma anche scalabile grazie a tecniche di produzione innovative come la stampa serigrafica ad alta precisione. Sebbene il primo debutto avvenga nel mondo delle due ruote con una moto elettrica dalle prestazioni incredibili, il segnale mandato a tutto il settore è chiarissimo. Se centinaia di aziende stanno già bussando alla loro porta, significa che l’era del litio tradizionale ha i giorni contati. Magari non avremo uno smartphone che dura una settimana domani mattina, ma per la prima volta quella luce in fondo al tunnel non è un treno che ci viene incontro, ma il flash di una batteria che non ha più paura di restare a secco.