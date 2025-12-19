DJI Osmo Pocket 4 in ritardo? Ecco i dettagli

Gli appassionati dovranno attendere ancora prima di mettere le mani sulla DJI Osmo Pocket 4. Il lancio del nuovo modello, infatti, non avverrà entro la fine del 2025. Le ultime segnalazioni indicano che la commercializzazione è stata ufficialmente rinviata. Passando ai primi mesi del 2026. Suscitando così delusione tra chi sperava di ricevere il dispositivo in tempo per le festività. Il motivo del ritardo non riguarda il centro tecnologico della Osmo Pocket 4. Il sensore e il corpo principale del dispositivo sembrano già pronti, con le funzionalità chiave confermate. Secondo fonti vicine al settore, il problema è legato al controllo qualità degli accessori, che non avrebbe soddisfatto gli standard richiesti. DJI ha quindi deciso di posticipare il lancio per garantire che l’intero ecosistema di componenti aggiuntivi sia all’altezza delle aspettative.

DJI rimanda il lancio della sua Osmo Pocket 4

La presenza del dispositivo presso la FCC ha confermato l’avanzamento del progetto e ha rivelato dettagli interessanti sulle specifiche tecniche. Tra le novità più significative emerge un miglioramento della batteria, stimato intorno al 20% rispetto al modello precedente. Tale incremento promette maggiore autonomia e una fruizione più continuativa. Un vantaggio apprezzabile soprattutto per chi utilizza il dispositivo per riprese lunghe o in movimento.

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Nonostante il rinvio, DJI sembra intenzionata a mantenere alto l’interesse del pubblico. È probabile che nelle prossime settimane vengano avviate attività di promozione e campagne di teasing. Ciò con l’obiettivo di preparare il terreno per il rilascio globale a inizio 2026. Riguardo il mercato, il ritardo potrebbe avere implicazioni significative. Alcuni analisti avevano ipotizzato un lancio anticipato entro dicembre 2025 per prevenire eventuali restrizioni commerciali negli Stati Uniti. Ma DJI ha preferito privilegiare la qualità del prodotto rispetto alla tempistica. Tale approccio riflette una strategia incentrata sull’affidabilità e sull’esperienza utente, piuttosto che sulla corsa alla disponibilità immediata. In ogni caso le aspettative rimangono elevate. Non resta che attendere per capire come il dispositivo DJI si inserirà in un mercato in continua evoluzione e sempre più competitivo.