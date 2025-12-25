DJI Neo: scontatissimo su Amazon, oggi costa veramente poco

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter vedere un prezzo così basso su un drone DJI, ma fortunatamente nel corso degli anni l’azienda cinese ha saputo sapientemente rispettare le aspettative dei consumatori, anzi andando ben oltre. In questi giorni su Amazon è stato fortemente scontato DJI Neo, un drone adatto a tutti, da utilizzare anche senza radiocomando, e super economico.

Prima generazione di uno dei più richiesti prodotti tra quelli attualmente in commercio, DJI Neo si contraddistingue dalla massa, oltre che per dimensioni veramente ridottissime, anche per la possibilità di essere utilizzato addirittura senza il radiocomando. Avete capito bene, sulla superficie del drone è stato posizionato un pulsante che permette di switchare tra le varie modalità di utilizzo, facilitando di molto la vita degli utilizzatori, oltre all’ingombro durante il trasporto. Dotato di paraeliche può essere goduto anche in ambienti ristretti, senza essere costretti a sottostare a rinunce di vario genere.

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All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, e di più. Essendo la Fly More Combo, il prodotto viene commercializzato con radiocomando RC-N3 e 3 batterie (con caricatore cumulativo delle stesse). Un setup piacevole che garantisce assolutamente usabilità immediata e prolungata.

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DJI Neo, la promozione su Amazon con lo sconto da non perdere

I droni di DJI sono notoriamente costosi, non in questo caso, poiché DJI Neo può essere acquistato con un investimento di “soli” 259 euro, contro un listino iniziale di 349 euro. Premete il seguente link per effettuare l’ordine, ricordando comunque che stiamo parlando della Fly More Combo, non del solo drone senza radiocomando o similari.

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